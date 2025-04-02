Родился организатор единственного успешного восстания в немецком лагере смерти Собибор Александр Печерский

22 февраля 1909 года родился организатор единственного успешного восстания в немецком лагере смерти Собибор Александр Печерский

С началом Великой Отечественной войны Печерского призвали на фронт, где в октябре 1941 года он раненым попал в плен к немцам. После попытки побега Александра Ароновича отправили в Борисов, затем в Минск. Там и вскрылось еврейское происхождение офицера. В конце сентября 1943 года Печерский был отправлен в лагерь уничтожения Собибор.

В лагере уже действовало подполье, однако его участникам требовался человек с военным опытом, который мог бы возглавить дело и довести его до конца. Дата восстания была назначена на 14 октября 1943 года. Из 550 заключенных в нем приняли участие 420 человек, на свободу прорвались около 350. После побега Печерский воевал в партизанском отряде, затем — в Красной армии.