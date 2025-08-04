Открыта первая советская антарктическая станция «Беллинсгаузен»

22 февраля 1968 года была открыта первая советская антарктическая станция «Беллинсгаузен».

Расположить станцию решили на острове Кинг-Джордж, входящий в группу Южных Шетландских островов. «Беллинсгаузен» был развернут для выполнения географических, геологических, гляциологических и биологических исследований Ледового континента.

К концу 1980-х годов на станции работало 28 человек круглогодичного состава. Летом к ним присоединялись еще 25 ученых. Сегодня «Беллинсгаузен» является одной из самых маленьких станций России. В то же время географическое положение и климатические условия позволяют ученым осуществлять целый ряд уникальных научных исследований.