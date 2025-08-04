По итогам войны с Персией к России отошли Эриванское и Нахичеванское ханства

22 февраля 1828 года по итогам войны с Персией к России отошли Эриванское и Нахичеванское ханства – Армения. Паскевич, граф Эриванский.

Три золотых шпаги:

Золотая шпага «За храбрость» (1807).

Золотая шпага с алмазами и лаврами (1826)

Золотая шпага с алмазами (1835)