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По итогам войны с Персией к России отошли Эриванское и Нахичеванское ханства
22 февраля 1828 года по итогам войны с Персией к России отошли Эриванское и Нахичеванское ханства – Армения. Паскевич, граф Эриванский.
Три золотых шпаги:
Золотая шпага «За храбрость» (1807).
Золотая шпага с алмазами и лаврами (1826)
Золотая шпага с алмазами (1835)
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Другие события в этот день
Декрет «Социалистическое отечество в опасности».
22 февраля 1918 года вышел декрет «Социалистическое отечество в опасности». Все силы – против полчищ Германии. Троцкий: «Написанный мною проект (этого декрета) Ленин очень одобрил: «Сразу показывает перемену нашего отношения к защите отечества на 180 градусов. Так именно и надо!»
22 февраля∙1918 год
Создана Государственная общеплановая комиссия (Госплан) СССР
22 февраля 1921 года была создана Государственная общеплановая комиссия (Госплан) СССР. Начало системе государственного планирования положил план Государственной комиссии по электрификации России. Комиссия по электрификации, работавшая с 1920 по 1921 год, явилась прообразом Государственной общеплановой комиссии, которая создавалась для разработки единого общегосударственного хозяйственного плана на основе плана электрификации и для общего наблюдения за его осуществлением. На протяжении 70 лет своего существования Госплан СССР являлся инициатором и главным движущим рычагом реализации экономической политики государства. Он руководил деятельностью соответствующих научно-исследовательских и других организаций, издавал журнал «Плановое хозяйство».
22 февраля∙1921 год
Над Жуковским совершил первый полет советский штурмовик Су‑25
22 февраля 1975 года над Жуковским совершил первый полет советский штурмовик Су‑25 Первый опытный Су-25 поднял в воздух шеф-пилот завода им. Сухого Владимир Ильюшин. Присутствовавший при этом событии первый заместитель главкома ВВС маршал авиации Александр Ефимов провозгласил в тот день тост: «За возрождение штурмовой авиации!». Серийное производство Су-25 началось в 1980 году. Было выпущено почти полторы тысячи штурмовиков различных модификаций. За годы службы «Грач» — так прозвали машину летчики — принял участие во многих военных конфликтах.
22 февраля∙1975 год
Открыта первая советская антарктическая станция «Беллинсгаузен»
22 февраля 1968 года была открыта первая советская антарктическая станция «Беллинсгаузен». Расположить станцию решили на острове Кинг-Джордж, входящий в группу Южных Шетландских островов. «Беллинсгаузен» был развернут для выполнения географических, геологических, гляциологических и биологических исследований Ледового континента. К концу 1980-х годов на станции работало 28 человек круглогодичного состава. Летом к ним присоединялись еще 25 ученых. Сегодня «Беллинсгаузен» является одной из самых маленьких станций России. В то же время географическое положение и климатические условия позволяют ученым осуществлять целый ряд уникальных научных исследований.
22 февраля∙1968 год
Родился организатор единственного успешного восстания в немецком лагере смерти Собибор Александр Печерский
22 февраля 1909 года родился организатор единственного успешного восстания в немецком лагере смерти Собибор Александр Печерский С началом Великой Отечественной войны Печерского призвали на фронт, где в октябре 1941 года он раненым попал в плен к немцам. После попытки побега Александра Ароновича отправили в Борисов, затем в Минск. Там и вскрылось еврейское происхождение офицера. В конце сентября 1943 года Печерский был отправлен в лагерь уничтожения Собибор. В лагере уже действовало подполье, однако его участникам требовался человек с военным опытом, который мог бы возглавить дело и довести его до конца. Дата восстания была назначена на 14 октября 1943 года. Из 550 заключенных в нем приняли участие 420 человек, на свободу прорвались около 350. После побега Печерский воевал в партизанском отряде, затем — в Красной армии.
22 февраля∙1909 год
Советской Антарктической экспедицией основана станция «Беллинсгаузен»
22 февраля 1968 года советской Антарктической экспедицией основана станция «Беллинсгаузен». В 2004 на станции открылся первый в Антарктиде храм
22 февраля∙1968 год
Шведы разбиты в сражении у Красного Кута
22 февраля 1709 года шведы разбиты в сражении у Красного Кута. «Русские бились с особенным ожесточением»: они видели «испепеленные деревни и валявшиеся всюду по дорогам трупы убитых или замерзших крестьян, их жен и детей» (Тарле)
22 февраля∙1709 год
В Москве была впервые исполнена Четвертая симфония Чайковского
22 февраля 1878 года в Москве была впервые исполнена Четвертая симфония Чайковского Чайковского не было на премьере, хотя он считал Четвертую симфонию лучшей из всех своих сочинений. Композитор был очень огорчен, не дождавшись от московских друзей известий о том, понравилось ли его произведение. Несмотря на то, что в Москве симфонию не оценили, в Петербурге и Париже премьера вызвала фурор. Впоследствии Четвертая симфония Чайковского стала одним из самых популярных произведений мировой симфонической литературы.
22 февраля∙1878 год
В Санкт-Петербурге был основан Аптекарский огород (ныне Ботанический сад Петра Великого)
22 февраля 1714 года в Санкт-Петербурге был основан Аптекарский огород (ныне Ботанический сад Петра Великого) Главная цель сада состояла в выращивании лекарственных трав и редких заморских растений. Территория Аптекарского огорода постепенно расширялась за счет покупки и присоединения к нему новых участков. В 1823 году Аптекарский сад был реорганизован в ботанический, а с 1934 стал научным отделением Ботанического института им. Комарова РАН. Сегодня коллекция сада насчитывает свыше 80 тысяч образцов.
22 февраля∙1714 год