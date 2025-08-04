Шведы разбиты в сражении у Красного Кута

22 февраля 1709 года шведы разбиты в сражении у Красного Кута. «Русские бились с особенным ожесточением»: они видели «испепеленные деревни и валявшиеся всюду по дорогам трупы убитых или замерзших крестьян, их жен и детей» (Тарле)