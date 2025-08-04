Декрет «Социалистическое отечество в опасности».

22 февраля 1918 года вышел декрет «Социалистическое отечество в опасности». Все силы – против полчищ Германии. Троцкий: «Написанный мною проект (этого декрета) Ленин очень одобрил: «Сразу показывает перемену нашего отношения к защите отечества на 180 градусов. Так именно и надо!»