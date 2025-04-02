В Москве была впервые исполнена Четвертая симфония Чайковского

22 февраля 1878 года в Москве была впервые исполнена Четвертая симфония Чайковского

Чайковского не было на премьере, хотя он считал Четвертую симфонию лучшей из всех своих сочинений. Композитор был очень огорчен, не дождавшись от московских друзей известий о том, понравилось ли его произведение.

Несмотря на то, что в Москве симфонию не оценили, в Петербурге и Париже премьера вызвала фурор. Впоследствии Четвертая симфония Чайковского стала одним из самых популярных произведений мировой симфонической литературы.