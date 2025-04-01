Открыт Московский зоопарк

12 февраля 1864 года был открыт Московский зоопарк

В вольерах было 286 представителей местной фауны. Позже император Александр II подарил зоосаду первого слона. Ежегодное число посетителей в первые годы достигало десяти тысяч, которые также охотно вносили пожертвования.

После революции в 1919 году Московский зоопарк национализировали. В настоящее время он является одним из самых больших и старых зоопарков России. В нем содержится более 15 тысяч экземпляров животных, многие из которых занесены в Красную книгу.