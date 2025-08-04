Родился Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза Василий Иванович Чуйков

12 февраля 1900 года родился Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза Василий Иванович Чуйков.

Во время Великой Отечественной войны 62-я армия Чуйкова отличилась в Сталинградской битве, участвовала в Висло-Одерской операции, форсировании Северского Донца, Днепра, освобождении Запорожья, Одессы. В ходе Берлинской операции, действуя на главном направлении наступления 1-го Белорусского фронта, прорвала сильную оборону немцев на Зееловских высотах и завершила войну в Берлине.

В 1944-1945 годах Василию Ивановичу Чуйкову было присвоено две медали «Золотая Звезда» за героизм и отвагу, проявленные в боях за южную Украину и в Висло-Одерской операции.