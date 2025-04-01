Создана Группа генеральных инспекторов Минобороны СССР

12 февраля 1958 года была создана Группа генеральных инспекторов Минобороны СССР

Это произошло «в целях использования опыта и знаний маршалов, адмиралов, генералов армии, генерал-полковников и некоторых генерал-лейтенантов и вице-адмиралов...». В соответствии с возложенными на генеральных инспекторов задачами, они периодически выезжали в войска на маневры, командно-штабные и войсковые учения для изучения и проверки отдельных важнейших вопросов подготовки войск.

В разные годы в группу входили от 30 до 40 бывших военачальников. В 1992 году Служба генеральных инспекторов Минобороны СССР была упразднена. За годы существования в ней работали 230 видных военачальников. В 2008 году Служба вновь была создана. В настоящее время в состав Управления генеральных инспекторов Минобороны РФ входят 29 военачальников.