Постановлением Госкомитета обороны СССР на вооружение Красной армии была принята 76-мм дивизионная пушка ЗИС-3

12 февраля 1942 года постановлением Госкомитета обороны СССР на вооружение Красной армии была принята 76-мм дивизионная пушка ЗИС-3

Она являлась грозой бронетанковых войск и пехоты противника. Наряду с танком Т-34 и реактивной «Катюшей» 76-мм дивизионная пушка ЗИС-3 стала одним из символов Победы в Великой Отечественной войне.

Всего было произведено более 48 тысяч орудий. Это больше, чем выпуск какой-либо другой пушки за всю историю человечества. В послевоенное время ЗИС-3 долго состояла на вооружении советской армии, а также активно экспортировалась.