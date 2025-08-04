Николем I введен «Свод законов Российской империи»

12 февраля 1833 года Николем I введен (с 1 января 1835 г.) «Свод законов Российской империи» – 15 томов. Сменил Уложение 1649 г.

С картины А.Кившенко «Возложение Николаем I на графа Сперанского орденской ленты Андрея Первозванного» (за составление свода законов)