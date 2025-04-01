Экипаж советских сторожевых кораблей «Беззаветный» и СКР-6 тараном пресекли нарушение госграницы американскими кораблями у берегов Крыма

12 февраля 1988 года экипаж советских сторожевых кораблей «Беззаветный» и СКР-6 тараном пресекли нарушение госграницы американскими кораблями у берегов Крыма

Советские моряки предупреждали американцев о недопустимости их действий и предлагали поменять курс, но ВМС США решили не прислушиваться к требованиям и продолжить провокацию. Черноморцы были готовы к проведению операции, ведь за пару лет до этого американские корабли уже пересекали границу территориальных вод СССР и вели разведку в близи южного побережья Крыма.

Американцы не ожидали столь решительных действий. С палубы они оскорбляли наших черноморцев, однако, попав под навал, исчезли внутри своих кораблей. Не помогли даже вертолеты. Советские Ми-24 не позволили им взлететь и американским крейсеру с эсминцем пришлось покинуть советские воды.