Николай I издал манифест о введении в действие с 1 января 1835 года «Свода законов Российской империи»

12 февраля 1833 года Николай I издал манифест о введении в действие с 1 января 1835 года «Свода законов Российской империи».

Потребность в упорядочении законодательной сферы возникла ещё в начале XVIII века. До воцарения Екатерины Великой попытки создания сводного Уложения предпринимались не раз, но все они были неудачными. Знаменитая екатерининская Уложенная комиссия была учреждена в конце 1766 года и качественно отличалась от своих предшественниц.

Военный по призванию, любящий во всём ясность и чёткость, новый государь Николай I стремился навести порядок и в сфере законодательной. В 1826 году по его инициативе Михаил Сперанский предоставил императору свой план работ. Свод законов Российской империи стал шагом вперёд. На место запутанного, противоречивого и разрозненного законодательства пришла стройная, продуманная и четкая система изложения законов, выработанная Сперанским.