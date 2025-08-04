Разгромом белых завершились бои у ст.Волочаевка

12 февраля 1922 года разгромом белых завершились бои у ст.Волочаевка, «Волочаевские дни» – последняя битва Гражданской войны. «Голыми руками мы рвали колючую проволоку. Раненные, мы дрались при 40° морозе» – волочаевец Голдобин