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Менделеев защитил диссертацию «О соединении спирта с водою»
12 февраля 1865 года Менделеев защитил диссертацию «О соединении спирта с водою» (даже слова «водка» в ней нет)
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Другие события в этот день
Родился Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза Василий Иванович Чуйков
12 февраля 1900 года родился Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза Василий Иванович Чуйков. Во время Великой Отечественной войны 62-я армия Чуйкова отличилась в Сталинградской битве, участвовала в Висло-Одерской операции, форсировании Северского Донца, Днепра, освобождении Запорожья, Одессы. В ходе Берлинской операции, действуя на главном направлении наступления 1-го Белорусского фронта, прорвала сильную оборону немцев на Зееловских высотах и завершила войну в Берлине. В 1944-1945 годах Василию Ивановичу Чуйкову было присвоено две медали «Золотая Звезда» за героизм и отвагу, проявленные в боях за южную Украину и в Висло-Одерской операции.
12 февраля∙1900 год
Постановлением Госкомитета обороны СССР на вооружение Красной армии была принята 76-мм дивизионная пушка ЗИС-3
12 февраля 1942 года постановлением Госкомитета обороны СССР на вооружение Красной армии была принята 76-мм дивизионная пушка ЗИС-3 Она являлась грозой бронетанковых войск и пехоты противника. Наряду с танком Т-34 и реактивной «Катюшей» 76-мм дивизионная пушка ЗИС-3 стала одним из символов Победы в Великой Отечественной войне. Всего было произведено более 48 тысяч орудий. Это больше, чем выпуск какой-либо другой пушки за всю историю человечества. В послевоенное время ЗИС-3 долго состояла на вооружении советской армии, а также активно экспортировалась.
12 февраля∙1942 год
Экипаж советских сторожевых кораблей «Беззаветный» и СКР-6 тараном пресекли нарушение госграницы американскими кораблями у берегов Крыма
12 февраля 1988 года экипаж советских сторожевых кораблей «Беззаветный» и СКР-6 тараном пресекли нарушение госграницы американскими кораблями у берегов Крыма Советские моряки предупреждали американцев о недопустимости их действий и предлагали поменять курс, но ВМС США решили не прислушиваться к требованиям и продолжить провокацию. Черноморцы были готовы к проведению операции, ведь за пару лет до этого американские корабли уже пересекали границу территориальных вод СССР и вели разведку в близи южного побережья Крыма. Американцы не ожидали столь решительных действий. С палубы они оскорбляли наших черноморцев, однако, попав под навал, исчезли внутри своих кораблей. Не помогли даже вертолеты. Советские Ми-24 не позволили им взлететь и американским крейсеру с эсминцем пришлось покинуть советские воды.
12 февраля∙1988 год
Войско Дмитрия Шемяки захватило Москву
12 февраля 1446 года войско Дмитрия Шемяки захватило Москву. Князь Василий II был схвачен и ослеплен, получив прозвище «Темный»
12 февраля∙1446 год
Организован Московский зоопарк
12 февраля 1864 года организован Московский зоопарк: слон, подаренный Александром II, и еще 300 животных. Вход – 20 коп.
12 февраля∙1864 год
На вооружение принята 76-мм дивизионная пушка ЗИС-3
12 февраля 1942 года на вооружение принята 76-мм дивизионная пушка ЗИС-3, самое массовое орудие Второй мировой. ЗИС-3 в Будапеште
12 февраля∙1942 год
Николем I введен «Свод законов Российской империи»
12 февраля 1833 года Николем I введен (с 1 января 1835 г.) «Свод законов Российской империи» – 15 томов. Сменил Уложение 1649 г. С картины А.Кившенко «Возложение Николаем I на графа Сперанского орденской ленты Андрея Первозванного» (за составление свода законов)
12 февраля∙1833 год
Разгромом белых завершились бои у ст.Волочаевка
12 февраля 1922 года разгромом белых завершились бои у ст.Волочаевка, «Волочаевские дни» – последняя битва Гражданской войны. «Голыми руками мы рвали колючую проволоку. Раненные, мы дрались при 40° морозе» – волочаевец Голдобин
12 февраля∙1922 год
Николай I издал манифест о введении в действие с 1 января 1835 года «Свода законов Российской империи»
12 февраля 1833 года Николай I издал манифест о введении в действие с 1 января 1835 года «Свода законов Российской империи». Потребность в упорядочении законодательной сферы возникла ещё в начале XVIII века. До воцарения Екатерины Великой попытки создания сводного Уложения предпринимались не раз, но все они были неудачными. Знаменитая екатерининская Уложенная комиссия была учреждена в конце 1766 года и качественно отличалась от своих предшественниц. Военный по призванию, любящий во всём ясность и чёткость, новый государь Николай I стремился навести порядок и в сфере законодательной. В 1826 году по его инициативе Михаил Сперанский предоставил императору свой план работ. Свод законов Российской империи стал шагом вперёд. На место запутанного, противоречивого и разрозненного законодательства пришла стройная, продуманная и четкая система изложения законов, выработанная Сперанским.
12 февраля∙1833 год
Открыт Московский зоопарк
12 февраля 1864 года был открыт Московский зоопарк В вольерах было 286 представителей местной фауны. Позже император Александр II подарил зоосаду первого слона. Ежегодное число посетителей в первые годы достигало десяти тысяч, которые также охотно вносили пожертвования. После революции в 1919 году Московский зоопарк национализировали. В настоящее время он является одним из самых больших и старых зоопарков России. В нем содержится более 15 тысяч экземпляров животных, многие из которых занесены в Красную книгу.
12 февраля∙1864 год
Постановление Совмина о первом космодроме на Земле
12 февраля 1955 года вышло Постановление Совмина о первом космодроме на Земле – Байконуре (ракетный полигон у ст.Тюра-Там)
12 февраля∙1955 год
Создана Группа генеральных инспекторов Минобороны СССР
12 февраля 1958 года была создана Группа генеральных инспекторов Минобороны СССР Это произошло «в целях использования опыта и знаний маршалов, адмиралов, генералов армии, генерал-полковников и некоторых генерал-лейтенантов и вице-адмиралов...». В соответствии с возложенными на генеральных инспекторов задачами, они периодически выезжали в войска на маневры, командно-штабные и войсковые учения для изучения и проверки отдельных важнейших вопросов подготовки войск. В разные годы в группу входили от 30 до 40 бывших военачальников. В 1992 году Служба генеральных инспекторов Минобороны СССР была упразднена. За годы существования в ней работали 230 видных военачальников. В 2008 году Служба вновь была создана. В настоящее время в состав Управления генеральных инспекторов Минобороны РФ входят 29 военачальников.
12 февраля∙1958 год