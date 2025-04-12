Была основана Военная инженерная школа (ныне Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского)

16 января 1712 года была основана Военная инженерная школа (ныне Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского)

Это произошло по указу Петра I, который как никто другой понимал, насколько важны для страны специалисты в разных областях. Военная инженерская школа стала первым в России военным учебным заведением, в котором осуществлялось политехническое обучение.

После революции в зданиях учебного заведения открылись Военно-техническая школа Красного Воздушного Флота и Военно-теоретическая школа Красного Воздушного Флота. Позже там была размещена Ленинградская военно-воздушная академия Красной армии. В 1955 году ей присвоили имя инженера и механика А.Ф. Можайского.