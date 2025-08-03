Родился Народный артист СССР, почетный член РВИО Василий Семёнович Лановой

16 января 1934 года родился Народный артист СССР, почетный член РВИО Василий Семёнович Лановой.

Василий Семёнович сыграл более чем в 50 фильмах и сериалах. Дебютной для него стала роль старшеклассника Валентина Листовского в фильме Татьяны Лукашевич «Аттестат зрелости». Роль Павла Корчагина в одноименной экранизации романа Николая Островского «Как закалялась сталь» стала прорывом в его кинокарьере и принесла всесоюзную популярность. Благодаря главной роли в фильме «Офицеры» к Лановому пришла слава «самого главного офицера» страны. Картина собрала более 53 миллионов зрителей и заняла в советском прокате первое место.