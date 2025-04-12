В РККА были введены знаки различия военнослужащих по воинским должностям

16 января 1919 года в РККА были введены знаки различия военнослужащих по воинским должностям

После Октябрьской революции были отменены все чины, воинские звания и знаки отличия. Революционные части использовали красные повязки. Их размещали на рукаве или на головном уборе. Но это оказалось очень ненадежно.

Знаки различия по воинским должностям, введенные 16 января 1919 года, состояли из пятиконечной звезды, под которой горизонтально размещались знаки должностного положения. На воротники рубах и шинелей нашивались петлицы. Их цвет зависел от рода войск.