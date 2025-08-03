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Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа
16 января 1918 года - декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа – конституционный акт Советской республики. Проект написал Ленин. «Россия объявляется Республикой Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов»
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Другие события в этот день
Состоялось первое в истории России венчание на царство
16 января 1547 года состоялось первое в истории России венчание на царство в Успенском соборе Московского Кремля. Новый титул принял шестнадцатилетний Иван IV. В декабре 1546 года достигший совершеннолетия Иван IV заявил о своем желании жениться, но сначала — исполнить «древний обряд предков» и венчаться на царство. Таким образом он собирался упрочить свое положение как внутри страны, так и за рубежом. По западноевропейской системе титулов Великий князь был кем-то вроде герцога или принца. Царский титул, в свою очередь, поставил бы русского правителя в один ряд с королями. Церемонию венчания на царство Ивана Грозного разработал митрополит Макарий — один из ближайших советников молодого государя. Он в стенах Успенского собора возложил на Ивана Васильевича крест Животворящего Древа, шапку Мономаха и бармы. Затем правитель был помазан миром и получил благословение митрополита.
16 января∙1547 год
Тумашев получил от царя Михаила Федоровича «сорок соболей и серебряный ковш»
16 января 1634 года уральский рудознатец Александр Тумашев получил от царя Михаила Федоровича «сорок соболей и серебряный ковш» – за открытие медной руды
16 января∙1634 год
Родился Народный артист СССР, почетный член РВИО Василий Семёнович Лановой
16 января 1934 года родился Народный артист СССР, почетный член РВИО Василий Семёнович Лановой. Василий Семёнович сыграл более чем в 50 фильмах и сериалах. Дебютной для него стала роль старшеклассника Валентина Листовского в фильме Татьяны Лукашевич «Аттестат зрелости». Роль Павла Корчагина в одноименной экранизации романа Николая Островского «Как закалялась сталь» стала прорывом в его кинокарьере и принесла всесоюзную популярность. Благодаря главной роли в фильме «Офицеры» к Лановому пришла слава «самого главного офицера» страны. Картина собрала более 53 миллионов зрителей и заняла в советском прокате первое место.
16 января∙1934 год
ВЦИК объявил о создании Красной Армии
16 января 1918 года ВЦИК объявил о создании Красной Армии. Совет народных комиссаров принял Декрет «О Рабоче-крестьянской Красной армии» на добровольных началах. Изначально она формировалась из бойцов Красной гвардии, которые участвовали в захвате власти большевиками. Активный призыв в ряды РККА прозвучал 22 февраля 1918 года в декрете «Социалистическое отечество в опасности!». Рабоче-крестьянская Красная армия стала одним из символов Октябрьской революции 1917 года и главной военной силой сначала РСФСР, а затем и СССР. В 1943 году в условиях Великой Отечественной войны РККА была переименована в Советскую армию.
16 января∙1918 год
Была основана Военная инженерная школа (ныне Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского)
16 января 1712 года была основана Военная инженерная школа (ныне Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского) Это произошло по указу Петра I, который как никто другой понимал, насколько важны для страны специалисты в разных областях. Военная инженерская школа стала первым в России военным учебным заведением, в котором осуществлялось политехническое обучение. После революции в зданиях учебного заведения открылись Военно-техническая школа Красного Воздушного Флота и Военно-теоретическая школа Красного Воздушного Флота. Позже там была размещена Ленинградская военно-воздушная академия Красной армии. В 1955 году ей присвоили имя инженера и механика А.Ф. Можайского.
16 января∙1712 год
Корабли Беллинсгаузена и Лазарева подошли к неизвестному «льдинному материку»
16 января 1820 года корабли Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева подошли к неизвестному «льдинному материку». Беллинсгаузен описал «льды, которые представились нам в виде белых облаков» от горизонта до горизонта. Первое наблюдение шельфовых ледников Антарктиды
16 января∙1820 год
Первый выпуск юмористической телепередачи – Кабачок «13 стульев»
16 января 1966 вышел первый выпуск юмористической телепередачи – Кабачок «13 стульев». С 1967 бессменным паном Ведущим стал Михаил Державин
16 января∙1966 год
На царство венчан 16-летний великий князь Иван IV Васильевич
16 января 1547 года на царство венчан 16-летний великий князь Иван IV Васильевич. «Не человечьим хотеньем, но Божьим соизволеньем Царь есмь!» Русские монархи использовали титул цесарь или царь (от латинского цезарь) еще с XI в., но первым «официальным» Царем Всея Руси стал Иван Грозный
16 января∙1547 год
В РККА были введены знаки различия военнослужащих по воинским должностям
16 января 1919 года в РККА были введены знаки различия военнослужащих по воинским должностям После Октябрьской революции были отменены все чины, воинские звания и знаки отличия. Революционные части использовали красные повязки. Их размещали на рукаве или на головном уборе. Но это оказалось очень ненадежно. Знаки различия по воинским должностям, введенные 16 января 1919 года, состояли из пятиконечной звезды, под которой горизонтально размещались знаки должностного положения. На воротники рубах и шинелей нашивались петлицы. Их цвет зависел от рода войск.
16 января∙1919 год
Была осуществлена первая в мире стыковка на орбите пилотируемых космических кораблей «Союз-4» и «Союз-5»
16 января 1969 года была осуществлена первая в мире стыковка на орбите пилотируемых космических кораблей «Союз-4» и «Союз-5» Стыковка была начата в автоматическом режиме, а завершали ее уже в ручном режиме Борис Волынов и Владимир Шаталов. Затем Евгений Хрунов и Алексей Елисеев выполнили переход из корабля на корабль через открытый космос. «Союз-4» и «Союз-5» находились в состыкованном состоянии 4 часа 35 минут. Это событие стало очередной победой нашей страны в космической отрасли. За успешное осуществление полета и проявленное при этом мужество космонавтам было присвоено звание Героя Советского Союза.
16 января∙1969 год