ВЦИК объявил о создании Красной Армии

16 января 1918 года ВЦИК объявил о создании Красной Армии.

Совет народных комиссаров принял Декрет «О Рабоче-крестьянской Красной армии» на добровольных началах. Изначально она формировалась из бойцов Красной гвардии, которые участвовали в захвате власти большевиками. Активный призыв в ряды РККА прозвучал 22 февраля 1918 года в декрете «Социалистическое отечество в опасности!».

Рабоче-крестьянская Красная армия стала одним из символов Октябрьской революции 1917 года и главной военной силой сначала РСФСР, а затем и СССР. В 1943 году в условиях Великой Отечественной войны РККА была переименована в Советскую армию.