На ГАЗе была собрана первая партия автомобилей «Чайка» ГАЗ-13

16 января 1959 года на ГАЗе была собрана первая партия автомобилей «Чайка» ГАЗ-13

В СССР эти автомобили выпускались малой серией и просто закреплялись за определенными лицами. На них ездили руководители, дипломаты и почетные иностранные граждане. Для ГАЗ-13 даже был разработан собственный двигатель.

К 1961-му ГАЗ выпускал до 150 экземпляров ГАЗ-13 «Чайка» в год, пока в 1977-м на смену не пришел новый представительский легковой автомобиль — ГАЗ-14 «Чайка». Всего за 19 лет производства было выпущено 3179 экземпляров.