Была осуществлена первая в мире стыковка на орбите пилотируемых космических кораблей «Союз-4» и «Союз-5»

16 января 1969 года была осуществлена первая в мире стыковка на орбите пилотируемых космических кораблей «Союз-4» и «Союз-5»

Стыковка была начата в автоматическом режиме, а завершали ее уже в ручном режиме Борис Волынов и Владимир Шаталов. Затем Евгений Хрунов и Алексей Елисеев выполнили переход из корабля на корабль через открытый космос. «Союз-4» и «Союз-5» находились в состыкованном состоянии 4 часа 35 минут.

Это событие стало очередной победой нашей страны в космической отрасли. За успешное осуществление полета и проявленное при этом мужество космонавтам было присвоено звание Героя Советского Союза.