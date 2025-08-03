На царство венчан 16-летний великий князь Иван IV Васильевич

16 января 1547 года на царство венчан 16-летний великий князь Иван IV Васильевич. «Не человечьим хотеньем, но Божьим соизволеньем Царь есмь!»

Русские монархи использовали титул цесарь или царь (от латинского цезарь) еще с XI в., но первым «официальным» Царем Всея Руси стал Иван Грозный