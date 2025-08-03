Состоялось первое в истории России венчание на царство

16 января 1547 года состоялось первое в истории России венчание на царство в Успенском соборе Московского Кремля. Новый титул принял шестнадцатилетний Иван IV.

В декабре 1546 года достигший совершеннолетия Иван IV заявил о своем желании жениться, но сначала — исполнить «древний обряд предков» и венчаться на царство. Таким образом он собирался упрочить свое положение как внутри страны, так и за рубежом. По западноевропейской системе титулов Великий князь был кем-то вроде герцога или принца. Царский титул, в свою очередь, поставил бы русского правителя в один ряд с королями.

Церемонию венчания на царство Ивана Грозного разработал митрополит Макарий — один из ближайших советников молодого государя. Он в стенах Успенского собора возложил на Ивана Васильевича крест Животворящего Древа, шапку Мономаха и бармы. Затем правитель был помазан миром и получил благословение митрополита.