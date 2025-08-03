Корабли Беллинсгаузена и Лазарева подошли к неизвестному «льдинному материку»

16 января 1820 года корабли Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева подошли к неизвестному «льдинному материку». Беллинсгаузен описал «льды, которые представились нам в виде белых облаков» от горизонта до горизонта. Первое наблюдение шельфовых ледников Антарктиды