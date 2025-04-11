Учителю и ученику
Исторический календарь 21 ноября
Родился композитор, народный артист СССР Ян Абрамович Френкель.
21 ноября 1920 года родился композитор, народный артист СССР Ян Абрамович Френкель. Когда началась Великая Отечественная война, Френкель решил уйти на фронт, приписав себе несколько лет. На передовой он пробыл около года, но после тяжелого ранения был приписан к фронтовому театру. Первая его композиция «Шел пилот по переулку» была написана как раз в тот период. После войны Ян Френкель продолжил творческую карьеру, поселившись в Москве. Среди 300 написанных им песен есть одна, совершенно особенная — облетевшая весь мир и оставшаяся в сердце каждого — «Журавли» на стихи Расула Гамзатова.
21 ноября∙1920 год
Петр I издал указ «О учинении присяги на каждый чин, как военным и гражданским, так и духовным лицам, а солдатам при определении на службу».
21 ноября — День военной присяги. В этот день в 1721 году Петр I издал указ «О учинении присяги на каждый чин, как военным и гражданским, так и духовным лицам, а солдатам при определении на службу». Император перевел присягу из обычая в ранг государственного закона. С тех пор военная присяга стала неотъемлемой частью российской истории, а ее традиции, установленные в XVIII веке, продолжают оказывать влияние на современную армию. День военной присяги был учрежден в 2023 году указом Президента РФ.
21 ноября∙1721 год
Родился Михаил Андреевич Суслов, советский государственный деятель, идеолог партии.
21 ноября 1902 года родился Михаил Андреевич Суслов, советский государственный деятель, идеолог партии. В годы Великой Отечественной Суслов организовал партизанское движение на территории оккупированного Ставропольского края, а к концу войны занимался борьбой с «лесными братьями» в Литовской ССР. В 1947 году Михаила Андреевича назначили начальником Управления пропаганды и агитации ЦК КПСС. Суслов стал заметным деятелем еще при Сталине и Хрущеве, но пик его карьеры пришелся на брежневскую эпоху, за что его называли «серым кардиналом Брежнева» и Победоносцевым Советского Союза. На посту главного партийного идеолога он стремился избегать любых резких изменений в партийном курсе, занимая умеренно консервативные позиции.
21 ноября∙1902 год
Указ об упразднении гетманского достоинства
Указ об упразднении гетманского достоинства. Последний гетман Разумовский сложил полномочия. Генерал-губернатором Малороссии стал Румянцев.
21 ноября∙1764 год
По Дороге жизни прошла первая колонна из блокадного Ленинграда
21 ноября 1941 г. по Дороге жизни прошла первая колонна из блокадного Ленинграда. Одна машина провалилась под лед. Санкт-Петербургским городским судом блокада Ленинграда (немецкие, финские и др. войска) признана геноцидом. Число жертв среди населения Ленинграда значительно превышает официально установленные 649 тыс. и составляет не менее 1,093 млн человек. «1 августа 1941 года финны вышли на старую советско-финскую границу около Ленинграда, тем самым замкнув кольцо блокады города с севера. Блокада Ленинграда и голодная смерть миллиона жителей города стала возможна потому, что финны замкнули свою половину кольца». «Война. Мифы СССР»
21 ноября∙1941 год
От руки великого князя Дмитрия Михайловича Грозные Очи в Орде пал московский князь Юрий Данилович
От руки великого князя Дмитрия Михайловича Грозные Очи в Орде пал московский князь Юрий Данилович – зять хана Узбека. А сам Дмитрий Михайлович был зятем великого князя литовского Гедимина.
21 ноября∙1325 год
Было создано агентство «Центропечать» (ныне «Роспечать»)
21 ноября 1918 года было создано агентство «Центропечать» (ныне «Роспечать») Совет народных комиссаров РСФСР принял декрет «Об установлении в учреждениях почтово-телеграфного ведомства продажи произведений советской печати». На агентство была возложена обязанность распространения советских периодических печатных изданий. История «Центропечати» продлилась всего три года — в 1921-м агентство было ликвидировано. Однако уже в 1930-х годах в связи с увеличением количества печатных изданий была создана «Союзпечать». Сегодня «Роспечать» — крупнейшая в России компания на рынке распространения периодической печати.
21 ноября∙1918 год
«Бунт четырнадцати»
«Бунт четырнадцати» в Академии художеств – 14 лучших выпускников во главе с Крамским отказались писать картину по заданному сюжету. Стали передвижниками.
21 ноября∙1863 год
Состоялось первое присвоение звания Маршала Советского Союза.
21 ноября 1935 года состоялось первое присвоение звания Маршала Советского Союза. Его получили пять военачальников: нарком обороны Клим Ворошилов, начальник Генерального штаба РККА Александр Егоров и три полководца Гражданской войны — Василий Блюхер, Семен Буденный и Михаил Тухачевский. Звание Маршала Советского Союза было введено в 1935 году, его присвоили 41 раз. До 26 июня 1945 года считалось высшим званием в РККА. В последний раз звание Маршала Советского Союза было присвоено 28 апреля 1990 года Дмитрию Язову.
21 ноября∙1935 год
Заключен союзный договор между царем Петром I и саксонским курфюрстом Августом II
В Преображенском под Москвой заключен союзный договор между царем Петром I и саксонским курфюрстом Августом II. Составлен Петром, Август прислал для договора чистый подписанный бланк. Через 2 месяца – Северная война (до 1721)
21 ноября∙1699 год