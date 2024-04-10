Глава I. Рождение Российской империи
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§ 1-2.
Борьба за власть в конце XVII в.
§ 3.
Пётр I: становление реформатора
§ 4.
Начало Петровских преобразований
§ 5-6.
Северная война: от Нарвы до Полтавы
§ 7-8.
Северная война: «Полтавская виктория»
§ 9.
Северная война: от Полтавы до Ништадтского мира
§ 10.
Трансформация власти: реформы государственного управления
§ 11-12.
Модернизация по-петровски. Церковная, военная и социально-экономические реформы
§ 13.
Народные выступления
§ 14.
Общество и государство в период реформ
§ 15-16.
Петербург в первой четверти ХVIII в.
§ 17-18.
Преображённая Россия: итоги реформ
Дополнительные материалы к Главе I. История России конца XVII — первой четверти XIX в., 8 класс
Глава II. Россия после Петра I. Дворцовый перевороты (1725-1762)
Глава III. Россия в 1760—1790-х гг. Правление Екатерины II и Павла I
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§ 23-24.
«Законная монархия» Екатерины II
§ 25-26.
Кто и как присоединялся к России
§ 27-28.
Экономика России во второй половине XVIII в.: хозяйство империи
§ 29-30.
Общество века реформ: «благородные» и «подлые»
§ 31-32.
Социальный протест
§ 33-34.
Внешняя политика Екатерины II: южное и восточное направление
§ 35-36.
Начало освоения Новороссии и Крыма
§ 37.
Внешняя политика Екатерины II: западное направление
§ 38.
«Непросвещённый абсолютизм»: внутренняя политика Павла I
§ 39.
Внешняя политика Павла I
§ 40.
«Государство при армии»: жизнь и служба в императорских войсках в XVIII в.
Дополнительные материалы к Главе III. История России конца XVII — первой четверти XIX в., 8 класс
Глава IV. Культурное пространство Российской империи в XVIII в.
Глава V. Политика правительства Александра I
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§ 46.
Первые мероприятия нового императора
§ 47-48.
Внешняя политика России в 1801—1811 гг.
§ 49-50.
«Недаром помнит вся Россия…» Отечественная война 1812 года
§ 51.
Заграничные походы русской армии. Венский конгресс
§ 52.
Либеральные и консервативные тенденции в политике Александра I в 1815—1825 гг.
§ 53-54.
Общественное движение в первой четверти XIX в. Восстание декабристов
Дополнительные материалы к Главе V. История России конца XVII — первой четверти XIX в., 8 класс
Дополнительные материалы к периоду конца XVII — первой четверти XIX в. (История России)