Глава I. СССР в 1945—1991 гг.
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§ 1.
Восстановление и развитие экономики и социальной сферы.
§ 2.
Политическая система в послевоенные годы
§ 3.
Идеология, наука, культура и спорт в послевоенные годы
§ 4.
Место и роль СССР в послевоенном мире. Внешняя политика СССР в 1945—1953 гг.
§ 5.
Новое руководство страны. Смена политического курса
§ 6.
Экономическое и социальное развитие в 1953—1964 гг.
§ 7.
Развитие науки и техники в СССР в 1953—1964 гг.
§ 8.
Культурное пространство в 1953—1964 гг.
§ 9.
Перемены в повседневной жизни в 1953—1964 гг.
§ 10.
Внешняя политика в 1953—1964 гг.
§ 11.
Политическое развитие СССР в 1964—1985 гг.
§ 12.
Социально-экономическое развитие СССР в 1964—1985 гг.
§ 13.
Развитие науки, образования, здравоохранения в 1964—1985 гг.
§ 14.
Идеология и культура в 1964—1985 гг.
§ 15.
Повседневная жизнь советского общества в 1964—1985 гг.
§ 16.
Национальная политика и национальные движения в 1964—1985 гг.
§ 17.
Внешняя политика СССР в 1964—1985 гг.
§ 18.
СССР и мир в начале 1980-х гг. Предпосылки реформ
§ 19.
Социально-экономическое развитие СССР в 1985—1991 гг.
§ 20.
Перемены в духовной сфере в годы перестройки
§ 21.
Реформа политической системы СССР и её итоги
§ 22.
Новое политическое мышление и перемены во внешней политике
§ 23.
Национальная политика и подъём национальных движений. Распад СССР
Дополнительные материалы к Главе I. История России
Глава II. Российская Федерация в 1992 — начале 2020-х гг.
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§ 24.
Российская экономика в условиях рынка
§ 25.
Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е гг.
§ 26.
Межнациональные отношения и национальная политика в 1990-е гг.
§ 27.
Повседневная жизнь в 1990-е гг.
§ 28.
Россия и мир. Внешняя политика Российской Федерации в 1990-е гг.
§ 29.
Политические вызовы и новые приоритеты внутренней политики России в начале XXI в.
§ 30.
Россия в 2008—2011 гг.
§ 31.
Социально-экономическое развитие России в начале XXI в. Приоритетные национальные проекты
§ 32-33.
Культура, наука, спорт и общественная жизнь в 1990-х — начале 2020-х гг.
§ 34-35.
Внешняя политика в начале XXI в. Россия в современном мире
§ 36.
Россия в 2012 — начале 2020-х гг.
§ 37.
Россия сегодня. Специальная военная операция (СВО)
Дополнительные материалы к Главе II. История России
Дополнительные материалы к периоду 1945 - начало XXI века (История России)