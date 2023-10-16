Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны
Глава II. Мир в 1918—1938 гг.
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§ 3.
Распад империй и образование новых национальных государств в Европе
§ 4.
Версальско-Вашингтонская система международных отношений
§ 5.
Страны Европы и Северной Америки в 1920-е гг.
§ 6.
Итальянский фашизм. Авторитарные режимы в Европе
§ 7.
Великая депрессия. Преобразования Ф. Рузвельта в США
§ 8.
Германский нацизм. Нарастание агрессии в мире
§ 9.
Рост международной напряжённости в 1930-е гг. Гражданская война в Испании
§ 10-11.
Страны Азии, Африки и Латинской Америки в 1918—1930-е гг.
§ 12.
Международные отношения в 1930-е гг.
§ 13-14.
Развитие науки и культуры в начале XX в. – 1930-х гг.
Дополнительные материалы к Главе II. Всеобщая история
Глава III. Вторая мировая война. 1939 - 1945 гг.
Глава IV. США и страны Европы во второй половине ХХ — начале XXI в.
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§ 19.
Начало холодной войны и формирование биполярной системы
§ 20-21.
США и страны Западной Европы во второй половине XX в.
§ 22.
США и страны Западной Европы в конце XX— начале XXI в.
§ 23-24.
Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ — начале XXI в.
Дополнительные материалы к Главе IV. Всеобщая история
Глава V. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX — начале XXI в.
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§ 25.
Страны Восточной и Юго-Восточной Азии в 1940—1970-х гг.
§ 26.
Страны Азии: социалистический выбор развития
§ 27.
Страны Восточной Азии во второй половине XX — начале XXI в.
§ 28.
Страны Южной и Юго-Восточной Азии во второй половине XX — начале XXI в.
§ 29.
Страны Ближнего и Среднего Востока во второй половине XX — начале XXI в.
§ 30.
Страны Тропической и Южной Африки. Освобождение от колониальной зависимости и выбор пути развития
§ 31-32.
Страны Латинской Америки во второй половине XX — начале XXI в.
Дополнительные материалы к Главе V. Всеобщая история
Глава VI. Международные отношения во второй половине XX — начале XXI в.
Глава VII. Наука и культура во второй половине XX — начале XXI в.
Дополнительные материалы Часть II. Всеобщая история 1945 - начало XXI века
Дополнительные материалы к Часть I. Всеобщая история. 1914 - 1945