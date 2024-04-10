Глава I. Великое переселение народов на территории современной России. Государство Русь
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§ 1.
Великое переселение народов. Восточная Европа и Северная Азия в 1-м тыс. н. э.
§ 2-3.
Восточные славяне и их соседи
§ 4.
Начало династии Рюриковичей
§ 5-6.
Русь при Игоре, Ольге, Святославе
§ 7-8.
Русь при Владимире Святом
§ 9.
Расцвет Руси при Ярославе Мудром
§ 10-11.
Наследники Ярослава Мудрого
§ 12.
Русь при Владимире Мономахе
Дополнительные материалы к Главе I. История России IX— первой трети XVI в., 6 класс
Глава II. Русские земли в середине XII — начале XIII в.
Глава III. Русские земли в середине XIII —XIV в.
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§ 21.
Чингисхан и его империя
§ 22-23.
Натиск на русские земли с востока
§ 24-25.
Отражение агрессии с запада
§ 26-27.
Русские земли и Золотая Орда
§ 28-29.
Русь и Великое княжество Ливонское
§ 30.
Северо-Восточная Русь в конце XIII — начале XIV в.
§ 31.
Возвышение Москвы
§ 32-33.
Победа на Куликовом поле
Дополнительные материалы к Главе III. История России IX— первой трети XVI в., 6 класс
Глава IV. Создание единого Российского государства
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§ 34-35.
Московское княжество в конце XIV — первой половине XV в.
§ 36-37.
Иван III — государь всея Руси
§ 38-39.
Российское государство и общество во второй половине XV в.
§ 40-41.
Правление Василия III
§ 42-43.
Культура во второй половине XIII - первой трети XVI в.
Дополнительные материалы к Главе IV. История России IX— первой трети XVI в., 6 класс
Дополнительные материалы к периоду IX— первой трети XVI в. (История России)