Глава I. Эпоха великих географических открытий
Глава II. Европа в XVI—XVII вв.: традиции и новизна
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§ 4.
Сельский и городской мир в эпоху зарождения капитализма
§ 5.
Человек, общество, государство
§ 6.
Реформация и Контрреформация
§ 7.
Германские земли и держава австрийских Габсбургов
§ 8.
Испания
§ 9.
Нидерланды: путь к расцвету
§ 10.
Франция: становление абсолютизма
§ 11.
Англия в XVI—начале XVII в.
§ 12.
Век революций в Англии
§ 13.
Сила и слабость Речи Посполитой
§ 14-15.
Международные отношения в XVI—XVII в.
§ 16-17.
Культура эпохи Возрождения
§ 18.
Культура XVII в.: барокко и классицизм
§ 19.
Научная революция
Дополнительные материалы к Главе II. История Нового времени XVI—XVII вв., 7 класс
Глава III. Страны Азии и Африки в XVI—XVII веках
Дополнительные материалы к периоду XVI-XVII вв. История Нового времени XVI-XVII вв., 7 класс