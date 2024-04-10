Глава I. Россия в XVI в.
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§ 1-2.
Россия в 1533–1547 гг.
§ 3-4.
Начало царствования Ивана IV
§ 5-6.
Русское общество в XVI в.
§ 7-8.
Военные реформы Ивана IV и Избранной рады
§ 9.
Наследники Золотой Орды в середине XVI в.
§ 10-11.
Присоединение Поволжья. Начало Ливонской войны
§ 12-13.
Падение Избранной рады и введение опричнины
§ 14-15.
Завершение эпохи Ивана Грозного
§ 16-17.
Россия при царе Фёдоре Ивановиче
§ 18.
Развитие культуры в XVI в.
§ 19.
Духовная жизнь общества в XVI в.
Дополнительные материалы к Главе I. История России в 1533 – конце XVII в., 7 класс
Глава II. Смута в России
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§ 20.
В преддверии грозных испытаний: кризис власти и общества на рубеже XVI–XVII вв.
§ 21-22.
Начало Смуты. Самозванец на троне
§ 23-24.
Апогей Смуты. «Всеконечное разорение»
§ 25-26.
Спасители Отечества
§ 27-28.
Завершение Смуты и иностранной интервенции
Дополнительные материалы к Главе II. История России в 1533 – конце XVII в., 7 класс
Глава III. Россия при первых Романовых
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§ 29-30.
«Куда соха ходила…» Социально-экономическое развитие России в XVII в.
§ 31.
Сословия в XVII в.: служивые люди и духовенство
§ 32.
Сословия в XVII в.: крестьяне, купцы, посадские и ясачные люди
§ 33-34.
Государственное устройство России в XVII в.
§ 35.
Внутренняя политика царя Алексея Михайловича
§ 36-37.
«Государство правит по своей воле…» На путях к абсолютной монархии
§ 38-39.
Русская церковь в XVII в.
§ 40-41.
Социальное противостояние в XVII в.
§ 42-43.
Внешняя политика России в XVII в.
§ 44.
«Встречь солнцу». Освоение Сибири и Дальнего Востока
§ 45.
Внутренняя политика царя Фёдора Алексеевича
§ 46-47.
Культура России в XVII в.
§ 48.
Мир человека в XVII в.
Дополнительные материалы к Главе III. История России в 1533 – конце XVII в., 7 класс
Дополнительные материалы к периоду 1533 – конце XVII в. История России в 1533 – конце XVII в., 7 класс