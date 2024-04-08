Глава I. Первобытное общество
Глава II. Древний Восток
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§ 5.
Возникновение Древнеегипетского государства
§ 6-7.
Общество Древнего Египта
§ 8.
Расцвет Древнеегипетского государства
§ 9.
Религия Древнего Египта
§ 10.
Наука и искусство в Древнем Египте
§ 11.
Возникновение первых государств в Древнем Междуречье
§ 12.
Вавилонское царство
§ 13.
Финикия
§ 14.
Древняя Палестина
§ 15.
Ассирийская держава
§ 16.
Персидское царство
§ 17.
Древняя Индия
§ 18.
Древний Китай
§ 19.
Религия и культура Древней Индии и Древнего Китая
Дополнительные материалы к главе II. История Древнего мира, 5 класс
Глава III. Древняя Греция
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§ 20.
Начало греческой цивилизации
§ 21.
Верования древних греков
§ 22.
Поэмы Гомера
§ 23.
Государство-полис в Древней Греции
§ 24.
Великая греческая колонизация
§ 25.
Северное Причерноморье
§ 26.
Древние Афины
§ 27.
Древняя Спарта
§ 28.
Греко-персидские войны
§ 29.
Афинская демократия
§ 30.
Культура Древней Греции
§ 31.
Повседневная жизнь древних греков
§ 32.
Наука в Древней Греции
§ 33.
Театр в жизни древних греков
§ 34.
Священный огонь Олимпии
§ 35.
Ослабление Эллады. Возвышение Македонии
§ 36.
Походы Александра Македонского на Восток
§ 37.
Культура царства Птолемеев
Дополнительные материалы к главе III. История Древнего мира, 5 класс
Глава IV. Древний Рим
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§ 38.
Начало римской истории
§ 39.
Семь римских царей
§ 40.
Установление республики
§ 41.
Нравы, обычаи, религия
§ 42.
Завоевание Римом Италии
§ 43.
Пунические войны
§ 44.
Завоевание Восточного Средиземноморья
§ 45.
Гражданские войны
§ 46-47.
Рабство в Риме
§ 48.
Римское государство в I веке до н. э.
§ 49.
Римская империя
§ 50.
Династии римских императоров
§ 51.
Возникновение христианства
§ 52-53.
Наука и культура Древнего Рима
§ 54.
Быт и досуг римлян
§ 55.
Поздняя империя
Дополнительные материалы к главе IV. История Древнего мира, 5 класс
Дополнительные материалы к периоду История Древнего мира, 5 класс