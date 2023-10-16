Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны
Глава II. Мир в 1918—1938 гг.
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§ 3.
Распад империй и образование новых национальных государств в Европе
§ 4.
Версальско-Вашингтонская система международных отношений
§ 5.
Страны Европы и Северной Америки в 1920-е гг.
§ 6.
Итальянский фашизм. Авторитарные режимы в Европе
§ 7.
Великая депрессия. Преобразования Ф. Рузвельта в США
§ 8.
Германский нацизм. Нарастание агрессии в мире
§ 9.
Рост международной напряжённости в 1930-е гг. Гражданская война в Испании
§ 10-11.
Страны Азии, Африки и Латинской Америки в 1918—1930-е гг.
§ 12.
Международные отношения в 1930-е гг.
§ 13-14.
Развитие науки и культуры в начале XX в. – 1930-х гг.
Дополнительные материалы к Главе II. Всеобщая история, 10 класс
Глава III. Вторая мировая война. 1939 - 1945 гг.
Дополнительные материалы к периоду 1914 - 1945 (Всеобщая история)