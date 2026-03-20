Глава I. Человек и общество§ 1. Человек§ 2. Как устроено общество§ 3. Традиционные ценности российского общества§ 4. Информационное пространство современного обществаГлава II. Государство и право§ 5. Государство§ 6. Основы организации государственной власти в России§ 7. Цифровое государство§ 8. Нормы и отрасли права. Правоотношения§ 9. Правонарушения и юридическая ответственность§ 10. Гражданин и гражданствоГлава III. Культура§ 11. Культура. Искусство§ 12. Религия§ 13. Образование§ 14. НаукаГлава IV. Семейная экономика§ 15. Хозяйственная система§ 16. Государство в экономике§ 17. Семья в экономикеГлава V. Россия на пути в будущее§ 18-19. Россия - страна возможностей: технологическое развитие и суверенитет§ 20. Россия в многополярном мире Дополнительные материалы к учебнику (Обществознание 9 класс)Дополнительные материалы к учебнику (Обществознание 9 класс)