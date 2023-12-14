Глава I. Россия в годы Первой мировой войны и Великой российской революции. 1914—1922 гг.
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§ 1.
Россия и мир накануне Первой мировой войны
§ 2.
Российская армия на фронтах Первой мировой войны
§ 3.
Власть, экономика и общество в годы Первой мировой войны. Нарастание революционных настроений.
§ 4.
Великая российская революция: Февраль 1917 г.
§ 5.
Великая российская революция: Октябрь 1917 г.
§ 6.
Первые революционные преобразования большевиков
§ 7.
Экономическая политика советской власти. «Военный коммунизм»
§ 8.
«Гражданская война: истоки и основные участники»
§ 9.
«На фронтах Гражданской войны»
§ 10.
Революция и Гражданская война на национальных окраинах
§ 11-12.
Идеология и культура в годы Гражданской войны. Перемены в повседневной жизни и общественных настроениях»
Дополнительные материалы к Главе I. История России
Глава II. Советский Союз в 1920—1930-е гг.
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§ 13.
Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. Переход к нэпу.
§ 14.
Экономическое и социальное развитие в годы нэпа
§ 15.
Образование СССР. Национальная политика в 1920-е гг.
§ 16.
Политическое развитие в 1920-е гг.
§ 17.
Международное положение и внешняя политика СССР в 1920-е гг.
§ 18.
Культурное пространство советского общества в 1920-е гг.
§ 19.
«Великий перелом». Индустриализация
§ 20.
Коллективизация сельского хозяйства
§ 21.
Политическая система и национальная политика СССР в 1930-е гг.
§ 22-23.
Культурное пространство советского общества в 1930-е гг.: создание «нового человека». Развитие науки, образования, здравоохранения
§ 24.
Советское искусство 1930-х гг.
§ 25-26.
Повседневная жизнь населения в 1930-е гг. Русское Зарубежье и его роль в развитии мировой культуры.
§ 27.
СССР и мировое сообщество в 1929—1939 гг.
§ 28.
СССР накануне Великой Отечественной войны.
Дополнительные материалы к Главе II. История России
Глава III. Великая Отечественная война. 1941—1945 гг.
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§ 29.
Начало Великой Отечественной войны
§ 30.
Битва за Москву и блокада Ленинграда.
§ 31.
Фронт за линией фронта
§ 32.
Единство фронта и тыла
§ 33.
Сталинградская битва. Начало коренного перелома в ходе войны
§ 34.
Курская битва. Завершение коренного перелома
§ 35.
«Десять сталинских ударов» и изгнание врага с территории СССР
§ 36.
Наука и культура в годы войны
§ 37-38.
Освобождение народов Европы. Победа СССР в Великой Отечественной войне.
§ 39-40.
Окончание Второй мировой войны. Итоги и уроки
Дополнительные материалы к Главе III. История России
Дополнительные материалы к периоду 1914 - 1945 (История России)