Глава I. Начало индустриальной эпохи
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§ 1.
Экономика делает рывок
§ 2.
Общество в движении
§ 3.
«Великие идеологии»
§ 4.
Путём реформ: государство, парламенты, партии
§ 5.
Наука и образование в XIX в.: сила, менявшая мир
§ 6.
Век художественных исканий
§ 7.
Международные отношения в XIX в.
Дополнительные материалы к Главе I. История Нового времени в XIX — начале XX в.
Глава II. Страны Европы и Америки в первой половине XIX в.: трудный выбор пути
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§ 8.
Великобритания: экономическое лидерство и политические реформы
§ 9.
Франция и Южная Европа: путями революций
§ 10.
От Балтики до Адриатики: время раздробленности в Германии и Италии
§ 11.
Центральная и Юго-Восточная Европа: империи и нации
§ 12.
США: «дом, расколотый надвое»
Дополнительные материалы к Главе II. История Нового времени в XIX — начале XX в., 9 класс
Глава III. Страны Запада в конце XIX — начале XX в.: расцвет в тени катастрофы
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§ 13.
Великобритания: «мастерская мира» сдаёт позиции
§ 14.
Франция: Вторая империя и Третья республика
§ 15.
Германия: от «железа и крови» к «месту под солнцем»
§ 16.
Италия: «запоздавшая нация»
§ 17.
Австро-Венгрия и Балканы: национальные противоречия и компромиссы
§ 18.
США: «позолоченный век»
Дополнительные материалы к Главе III. История Нового времени в XIX — начале XX в., 9 класс
Глава IV. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX — начале XX в.
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§ 19.
Османская империя и Иран: на осколках былого величия
§ 20.
Индия и Афганистан: подчинение и борьба
§ 21.
Китай и Япония: разные ответы на вызовы модернизации
§ 22.
Африка в XIX в.: захваты и эксплуатация
§ 23.
Латинская Америка: нелёгкий груз независимости
Дополнительные материалы к Главе IV. История Нового времени в XIX — начале XX в., 9 класс
Дополнительные материалы к периоду XIX — начале XX в. (Всеобщая история)