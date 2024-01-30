Глава I. США и страны Европы во второй половине ХХ — начале XXI в.
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§ 1.
Начало холодной войны и формирование биполярной системы
§ 2-3.
США и страны Западной Европы во второй половине 1940-х – 1960-х гг.
§ 4.
США и страны Западной Европы в 1970-х – 2020-х гг.
§ 5-6.
Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ — начале XXI в.
Дополнительные материалы к Главе I. Всеобщая история, 11 класс
Глава II. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX — начале XXI в.
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§ 7.
Страны Восточной и Юго-Восточной Азии в 1940—1970-х гг.
§ 8.
Страны Азии: социалистический выбор развития
§ 9.
Страны Восточной Азии во второй половине XX — начале XXI в.
§ 10.
Страны Южной и Юго-Восточной Азии во второй половине XX — начале XXI в.
§ 11.
Страны Ближнего и Среднего Востока во второй половине XX — начале XXI в.
§ 12.
Страны Тропической и Южной Африки. Освобождение от колониальной зависимости и выбор пути развития
§ 13-14.
Страны Латинской Америки во второй половине XX — начале XXI в.
Дополнительные материалы к Главе II. Всеобщая история, 11 класс
Глава III. Международные отношения во второй половине XX — начале XXI в.
Глава IV. Наука и культура во второй половине XX — начале XXI в.
Дополнительные материалы к периоду 1945 - начало XXI века (Всеобщая история)