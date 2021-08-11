Как стать царем: знаковые, необычные и трагические коронации в истории России Венчание на царство и коронация – самые важные церемонии, проводившиеся в дореволюционной России. Они традиционно проходили в Москве даже после того, как она перестала быть столицей Акт венчания на царство символизировал сакральность особы государя как наместника Бога на земле. Впервые этот обряд на Руси был введен Иваном III. Правителю, освободившему государство от монгольской зависимости и объединившему земли вокруг Москвы, необходим был новый, более престижный статус. Скромные церемонии, которые ранее проводились русскими князьями, его не устраивали. В 1489 году Иван Третий венчал на царство своего внука Дмитрия, впервые возложив на него бармы и шапку Мономаха. Амбиции Ивана Грозного В декабре 1546... На чтение: 5 минут

Венчание на царство и коронация – самые важные церемонии, проводившиеся в дореволюционной России. Они традиционно проходили в Москве даже после того, как она перестала быть столицей

Акт венчания на царство символизировал сакральность особы государя как наместника Бога на земле. Впервые этот обряд на Руси был введен Иваном III . Правителю, освободившему государство от монгольской зависимости и объединившему земли вокруг Москвы, необходим был новый, более престижный статус. Скромные церемонии, которые ранее проводились русскими князьями, его не устраивали. В 1489 году Иван Третий венчал на царство своего внука Дмитрия, впервые возложив на него бармы и шапку Мономаха .

Амбиции Ивана Грозного

В декабре 1546 года молодой правитель Иван IV объявил митрополиту Макарию и боярам о своем желании торжественно венчаться на царство. 16 января 1547 года государь был приглашен в Успенский собор и прошел такой же обряд, как и его предшественники. Однако число регалий на сей раз было большим: появился крест от животворящего древа, возложенный на Ивана IV прежде барм, и скипетр, врученный ему после шапки Мономаха.

Первую половину венчания Иван Васильевич стоял, а после вручения жезла митрополит торжественно посадил его на царское место. Макарий произнес поучение, провел литургию и возложил на государя золотую цепь. После причащения он пригласил Ивана IV к миропомазанию и с этого момента впервые в истории назвал его царем, а не великим князем.

Кадр из фильма «Иван Грозный» С.М. Эйзенштейна. 1944 год

Источник фото: https://museikino.ru

В 1561 году Константинопольский патриарх прислал Ивану Грозному грамоту. В ней был подробно изложен порядок священного действа во время венчания на царство по примеру византийских императоров, а также официально утвержден титул царя на Руси. Правда, впервые «греческому» порядку следовал уже не Иван Васильевич, а его сын Федор в 1584 году. Тогда же последнему царю из династии Рюриковичей впервые была присвоена держава с крестом – один из символов власти.

Увы, царь, стремившийся укрепить положение Российского государства на международной арене с помощью нового статуса, поверг страну в хаос. Опричная политика Ивана Грозного, поражение в изнурительной Ливонской войне , пресечение династии – все эти события стали предвестниками Смутного времени .

Время Романовых

С приходом новой династии традиции венчания на царство, заложенные еще при Рюриковичах, практически не изменились. В 1613 году, когда Земский собор выбрал правителем юного Михаила Федоровича Романова , о предстоящем торжестве народ в столице извещали заранее. На рассвете в день венчания царь вышел из Постельных хором в Золотую палату. Там он пожаловал в бояре князя Черкасского и знаменитого князя Дмитрия Пожарского , героя народного ополчения 1612 года. После этого Михаил Федорович послал за царскими регалиями, находившимися в Казенном дворе. Приложившись к кресту, государь «отпустил» их на шествие в Успенский собор.

Венчание на царство Михаила Федоровича Романова

Источник: https://historiosophy.ru

Посреди собора был установлен помост – обитая красным сукном возвышенность, получившая название «великое чертожное место», или просто «чертог». По обеим сторонам от нее стояли скамьи для духовенства, а возле царского места находился стул с бархатной подушкой для митрополита. Из-за отсутствия патриарха (отец нового царя Филарет вернется в Москву из плена лишь в 1619 году) обряд венчания на царство совершил митрополит Казанский Ефрем. Во время церемонии Михаил Федорович обратился к нему с речью, упомянув о венчании на царство прежних русских государей. Затем он перешел к обстоятельствам собственного избрания на престол «всем народным множеством» и закончил свою речь просьбой благословить и «венчать его царским венцом».

Так началась история власти новой российской династии. Сын Михаила Федоровича Алексей Михайлович «Тишайший» станет первым наследником среди Романовых, которому, как в былые времена, власть перешла от отца, а не в результате всенародных выборов. Оттого и положение второго правителя династии было прочнее: царь смог принять новый свод законов , расширить границы Российского государства далеко на восток и отвоевать территории, утраченные в годы Смуты.

Короны русских государей. 1 – Мономаховская, 2 – Царства Казанского, 3 – Михаила Федоровича, 4 – Петра Алексеевича, 5 – Ивана Алексеевича, 6 – Елизаветы Петровны, 7 – Екатерины Первой, 8 – Анны Иоанновны, 9 – Большая императорская корона, 10 – корона императрицы

Источник: «Венчание русских государей на царство, начиная с Михаила Федоровича до императора Александра III». СПб., 1883 г.

Два царя и одна царевна

В 1682 году умирает старший сын Алексея Михайловича. К сожалению, Иван Алексеевич, следующий в очереди на престол, был болезненным и слабым ребенком, не готовым в одиночку править страной. Рассматривалась и другая кандидатура – десятилетний Петр , сын от второго брака Алексея Михайловича. Конечно, в силу юного возраста ни Иван, ни Петр не могли бороться за власть – за них это делами многочисленные родственники: Милославские и Нарышкины. Примирительным жестом патриарх Иоаким предложил провозгласить царями сразу обоих, а регентом назначить старшую сестру Софью , девушку властную и честолюбивую.

Иван и Петр венчались на царство в Успенском соборе 25 июня 1682 года. Любопытно, что Ивана венчали уже существовавшими регалиями, а для Петра изготовили копии. Коронационная шапка Петра Алексеевича носила название «Шапка Мономаха второго наряда», или «Таврическая шапка». Для молодых царей соорудили специальный трон с двумя сидениями, который сейчас хранится в Оружейной палате Московского Кремля.

Венчание на царство Ивана и Петра Алексеевичей

Источник: https://liveinternet.ru

Государи в сопровождении бояр и стрельцов вышли из Грановитой палаты через Красное крыльцо на Соборную площадь, уже заполненную народом. После завершения церемонии они отправились в Архангельский собор, чтобы почтить память предков, а в Благовещенском соборе поклонились святым иконам. Во время выхода из каждого собора Ивана и Петра осыпали золотыми монетами.

Это было последнее венчание на царство, совершенное по традиционному обряду. После триумфа в Северной войне Петр I принимает титул императора в Троицком соборе Санкт-Петербурга. Венчание на царство было заменено коронацией. Петр Великий со свойственной ему тягой к переменам идет дальше: впервые в истории России правитель короновал свою супругу Екатерину Первую. Держа в одной руке скипетр, другой он возлагал на государыню императорскую мантию и вручал ей державу. С тех пор на коронациях царственных супругов неизменно присутствовали их жены.

Трон Петра и Ивана Алексеевичей

Источник: «Венчание русских государей на царство, начиная с Михаила Федоровича до императора Александра III». СПб., 1883 г.

Самая ужасающая коронация

Случалось и так, что коронация оказывалась событием трагическим. Петр III , находившийся у власти чуть более шести месяцев, не успел пройти торжественную церемонию. В 1762 году его жена, будущая императрица Екатерина Великая , при поддержке гвардии совершила дворцовый переворот, после которого через несколько дней Петр погиб.

Через тридцать четыре года править Россией начал Павел Первый : он боготворил отца и винил мать в его гибели. Сразу после вступления на престол, эксцентричный император приказал доставить из Александро-Невской лавры в Зимний дворец останки Петра III и провести церемонию венчания на царство. Когда гроб вскрыли, к останкам отца (говорят, что к тому времени уцелели только предметы одежды – шляпа, перчатки и ботфорты) приложился Павел Петрович. Но и этого ему показалось мало: император потребовал, чтобы его примеру последовали дети и таким же образом почтили память царственного деда. После возложения короны на гроб Павел I повелел перезахоронить отца в Петропавловском соборе рядом с Екатериной. Шествие растянулось на несколько верст, и, несмотря на ужасный холод, государь и великие князья неспешно следовали за колесницей с гробом Петра Третьего. Желая унизить предполагаемых участников убийства своего отца, император приказал им нести царские регалии. Графу А.Г. Орлову, гофмаршалу Ф.С. Барятинскому и генералу П.Б. Пассеку оставалось лишь повиноваться. Сам Павел с маршальским жезлом в одной руке и тростью – в другой шел рядом с гробом. Впоследствии император повелел отовсюду изъять страницы манифеста Екатерины II о внезапной гибели мужа и сжечь их. Так, не зная истории, можно было бы предположить, что Петр Федорович и Екатерина Алексеевна не расставались всю жизнь и умерли в один день.

Так была нарушена вековая традиция: венчание на царство не проходило в Санкт-Петербурге ни до, ни после запоздалой коронации Петра III.

Перезахоронение Петра III

Источник : https://uploads.wikimedia.org

Торжества XIX века

Одной из самых пышных и долгожданных церемоний была коронация Александра II . В обществе царила атмосфера надежды на преобразования и перемены, которые проведет новый император.

17 августа 1856 года совершился торжественный въезд государя с супругой в Москву. В полдень от Петровского дворца, в котором Александр II находился на протяжении двух дней по прибытии из Петербурга, до Большого Кремлевского дворца начали строиться войска. Раздался звук пушки, загудели колокола, барабаны и военные трубы. За конвоем Его Величества последовали эскадроны Черноморских и гвардейских казаков, одетых в парадные мундиры. В процессии присутствовали представители дворянства, придворные чины в каретах, а за ними следовал отряд кавалергардов. Император ехал верхом в окружении свиты, а императрица – в парадной карете.

Объявление о дне коронации Александра II на Красной площади. Художник В.Ф. Тимм

Источник: https://commons.wikimedia.org

В Успенском соборе их уже ожидали два трона, украшенные алмазами, бирюзой и другими драгоценными камнями. По сложившейся традиции Александр II был в генеральском мундире и с цепью ордена св. Андрея Первозванного, а императрица Мария Александровна – в белом парчовом платье с горностаевой опушкой. После пения псалма и чтения Символа веры на императора были возложены цепь и порфира. Затем, дождавшись благословения митрополита, Александр Второй взял в руки скипетр и державу. На голову Марии Александровны он возложил малую корону. Народ узнал о свершившемся обряде по звону колоколов и выстрелу пушек.

По злой иронии судьбы правитель, в годы царствования которого было наконец отменено крепостное право , погиб от рук террористов из революционной организации под названием «Народная воля». Коронация следующего государя, Александра III , несколько раз откладывалась из-за траура и угроз, исходивших от оставшихся народовольцев. Она состоялась спустя два года после гибели царя-освободителя.

Коронация Александра II 26 августа 1856 года

Источник: «Венчание русских государей на царство, начиная с Михаила Федоровича до императора Александра III». СПб., 1883 г.

Последняя коронация

14 мая 1896 года состоялась церемония коронации Николая II и его супруги Александры Федоровны . Подготовка к торжественному событию велась более года. Москву украсили пышные декорации, а иллюминация Кремля, созданная по рисункам художников Н.Н. Каразина, А.Н. Бенуа и А.М. Прокофьева, состояла из пятисот тысяч огней.

Посланцы иностранных дворов в один голос называли коронацию Николая Второго едва ли не самым восхитительным и впечатляющим событием в их жизни. В освещении торжеств принимал участие 131 представитель российских и зарубежных изданий, более 50 художников и фотографов. По своим традициям эта церемония ничем не отличалась от предшествующих (разве что частично была записана на кинопленку французским журналистом и оператором Камиллом Серфом), и никому из очевидцев не дано было знать, что она станет последней.

Эпизод коронации Николая II

Источник: https://pinterest.com

В тяжелых мантиях из золотой парчи царская чета вышла из Успенского собора и трижды поклонилась народу. На званом обеде в Грановитой палате Николай II и Александра Федоровна сначала должны были пройти под балдахин. Они находились там до тех пор, пока не приняли поздравления от всех гостей. Кульминацией торжества в тот день стала праздничная иллюминация. Стоя на балконе Кремлевского дворца, император предоставил супруге право нажать на спрятанную в букете цветов кнопку – и перед глазами людей предстало великолепное зрелище: одно за другим осветились здания столицы.

Во время народных гуляний в честь коронации произошла первая катастрофа в правлении Николая II – печально известная давка на Ходынском поле . И хотя в этой трагедии сложно винить императора, тотчас приказавшего провести расследование и наказать виновных, а также оплатившего все расходы на похороны жертв и поддержку их семей, в народе все чаще звучали обвинения в адрес нового царя. Наиболее частые упреки в его адрес были связаны с тем, что Николай Второй в день катастрофы отправился на бал, проходивший в посольстве Франции, и не разделил скорбь со своими подданными. Многие восприняли трагедию на Ходынке как дурное предзнаменование и, несмотря на красоту и пышность церемонии коронации, именно это событие отразилось в народной памяти в связи с восшествием на престол последнего российского императора.

Императорские царские регалии Российской империи

Источник: «Венчание русских государей на царство, начиная с Михаила Федоровича до императора Александра III». СПб., 1883 г.

Обложка: https://pinterest.com

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