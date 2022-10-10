Александр II Царь-Освободитель, проводивший широкомасштабные реформы.

Судьба этого императора — это во многом судьба России, во многом игра на грани возможного и невозможного. Александр II всю свою жизнь поступал не так, как ему хотелось, но как того требовали обстоятельства, родственники, страна. Возможно ли такое: названного Освободителем царя погубят те, кто считал себя лучшими представителями народа!

17 апреля 1818 года в Чудовом монастыре на свет появился первенец российского императора Николая I. Воспитанием наследника престола занимались видные педагоги и ученые: учителем русского языка стал В.А. Жуковский, законодательство преподавал М.М. Сперанский, а финансы Е.Ф. Канкрин. У будущего императора достаточно быстро сложилась полная картина относительно состояния России и ее потенциального будущего, а также развилось государственное мышление.

Уже в 1834-1635 годах Николай I вводит сына в состав важнейших государственных органов Империи: Сенат и Святейший Синод. Как и его предшественники, Александр состоит на военной службе и отвечает в ходе русско-турецкой войны 1853-1856 годов за боеспособность ополчения в Петербурге. Ярый поборник самодержавия Александр очень быстро приходит к убеждению в отсталости социально-экономической системы России, запуская при этом целый комплекс реформ, которые навсегда изменят облик империи.

Реформы Александра II называют Великими: Отмена крепостного права (1861), Судебная реформа (1863), Реформа образования (1864), Земская реформа (1864), Военная реформа (1874). Преобразования затронули все сферы деятельности российского общества, сформировав экономико-политические контуры пореформенной России. Деятельность Александра II была во многом направлена на слом устоявшихся веками порядков, что привело к всплеску социальной активности с одной стороны, а также пробудило реакцию со стороны помещичьего класса. В результате подобного отношения к царю-Освободителю 1 марта 1881 года на набережной Екатерининского канала (ныне канал им. Грибоедова) император Александр II погиб от рук народовольцев-бомбистов. Историки до сих пор спорят, какой бы стала Россия, проживи государь хотя бы четыре дня, когда в Государственном Совете должно было пройти обсуждение конституционного проекта Лорис-Меликова.

В царствование Александра II русское общество и государство достигло своего 1000-летия. Оглядываясь назад, вглубь веков, каждый русский человек видел годы борьбы с упрямой природой за урожай, 240-летнее татарское иго и сбросившего его Ивана Великого, походы Грозного на Казань и Астрахань, первого императора Петра и его сподвижников, а также Александра I Благословенного, принесшего мир и торжество закона в Европу! Перечень славных предков и их деяния были запечатлены в монументе «Тысячелетие России» (в духе времени Иван IV на памятнике не был увековечен), который был установлен в первой столице русского государства Новгороде в 1862 году.

Сегодня существуют множество памятников Александру II Освободителю, один из них стоит в Хельсинки. В Санкт-Петербурге на набережной канала им. Грибоедова на месте смертельного ранения императора-освободителя был построен храм Спаса на Крови, где до сих пор можно увидеть булыжники, на которые 1 марта 1881 года пролилась кровь Александра.

Обложка: Е.И. Ботман. «Портрет Александра II», 1856 год. © Государственный Русский музей

Источник: https://rusmuseumvrm.ru