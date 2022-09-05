Краткий курс истории. Императрица Александра Фёдоровна 6 июня 1872 года родилась императрица Александра Фёдоровна, супруга последнего императора Российской империи, Николая II. На чтение: 1 минута

6 июня 1872 года родилась императрица Александра Фёдоровна, супруга последнего императора Российской империи, Николая II .

Немецкие принцессы

Последняя русская императрица, урожденная принцесса Гессен-Дармштадтская, великого герцогства, которого больше нет, была не первой представительницей Гессенской династии, вышедшей замуж за русского императора из династии Романовых. Вспомним тут Павла I и Александра II , женатых на Гессенских барышнях голубых кровей, а также великого князя Сергея Александровича.

Стоит отметить, что множество немецких княжеств в период раздробленности Германии были настоящим кладезем невест для высших слоев общества не только России, но и европейских государств на протяжении нескольких столетий.

Николай и Аликс

Николай Александрович в личной переписке называл свою возлюбленную Аликс – от Алисы (имя при рождении) и Александры (имя при православном крещении императрицы). Николаю, как наследнику престола, предлагались совершенно разные кандидатуры для женитьбы, но влюбился он в ту самую, единственную, с первого взгляда.

На отношения сына с Аликс император Александр III смотрел неодобрительно, влюбленные даже вели тайную переписку, но брак все же был одобрен, когда действующий император заболел в последний раз. Крестилась Александра Федоровна в православии легко – все для того, чтобы быть с возлюбленным наследником российского престола.

Отношение

В России Александру Федоровну при жизни так и не приняли, императрица, по собственным словам, все стремилась к духовному содержанию бытия, тогда как обществу, как ей казалось, хотелось от нее блеска, выраженного в остроумии и легкости. Гемофилия, которой болел единственный наследник Николая II цесаревич Алексей , досталась ему через мать, по наследству от королевы Великобритании – Виктории , – приходившейся бабушкой Александре Федоровне.

Этот факт в российском обществе не подогревал любви к императрице, как не подогревали любви распускаемые слухи о ее порочной связи с Григорием Распутиным и обвинениях в шпионаже в пользу немцев в годы Первой мировой войны. В самый разгар войны императрица с двумя дочерьми прошла обучение сестринскому делу и трудилась на этом поприще, но и тут не снискала признания – где это видано, чтобы русская императрица лично возилась с ранеными солдатами, простыми мужиками. В ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге вся свергнутая царская семья была расстреляна .

Обложка: Императрица Александра Фёдоровна. Фото: Color by Klimbim 0.2

Источник: https://klimbim2020.wordpress.com