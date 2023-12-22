Краткий курс истории. Убить Распутина 30 декабря (н. ст.) 1916 года заговорщиками был убит Григорий Распутин – крестьянский мужик, имевший репутацию «царского друга», «старца», «целителя». На чтение: 1 минута

30 декабря (н. ст.) 1916 года заговорщиками был убит Григорий Распутин – крестьянский мужик, имевший репутацию «царского друга», «старца», «целителя». Его личность и роковая роль в истории России до сих пор вызывают массу вопросов, как и само убийство. Мы изложим лишь одну версию последнего.

Убийца-неудачник

Первое покушение на Распутина совершила мещанка Хиония Кузьминична Гусева. Считая «царского друга» дьяволом во плоти, она выследила его в родном селе летом 1914 года и нанесла удар кинжалом в живот. Распутин, обладавший недюжинной силой и выносливостью, сумел отскочить, схватить оглоблю и оглушить убийцу. «Старец» оправился от раны чуть более чем за месяц. А Гусева была помещена в психиатрическую лечебницу. Кстати, в 1919 году она же совершила покушение на патриарха Тихона – и тоже неудачно.

Убивали жестоко

О самом убийстве Григория Распутина информация весьма запутанная и противоречивая. Постарались как сами убийцы, так и российские и английские власти. В убийстве принимали участие князь Феликс Юсупов, монархист и черносотенец Владимир Пуришкевич, великий князь и двоюродный брат императора Дмитрий Павлович, офицер британской разведки Освальд Рейнер. Убийцы-заговорщики заманили Распутина в подвал дворца Юсуповых на Мойке, где угостили его отравленными цианистым калием яствами. Но по какой-то причине яд, количество которого должно было свалить слона, не подействовал. Тогда Юсупов выстрелил жертве в спину. Распутин упал. Юсупов вышел, но вскоре вернулся за забытым плащом и заодно решил проверить тело. Неожиданно Распутин очнулся и накинулся на своего убийцу. Вбежавшие в помещение сообщники стали стрелять в Распутина, а потом избивать. Но тот вырвался, после чего был пойман, связан и утоплен в Неве.

Кому это выгодно?

Многие верили, что страной скрыто управлял Распутин. К императрице также было отношение непростое, а так как она была тесно связана с Распутиным, то убийство последнего теоретически могло позволить убрать с политической арены и ее. Как итог – надежды на перемены в лучшую сторону, поскольку император освободился бы от влияния этих двух личностей. Британская разведка тут тоже возникла неспроста: Распутин был ярым пацифистом и открыто уговаривал Николая II сначала не вступать в Первую мировую войну, а потом склонял выйти из нее. Последнее было совершенно невыгодно английской короне, ведь Антанта могла проиграть войну. Так что трагическая гибель «царского друга» стала для Великобритании настоящим подарком.

Обложка: Григорий Распутин в 1909 году. Фото Color by Klimbim 0.1

Источник: klimbim2014.wordpress.com