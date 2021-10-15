«Он нес всю тяжесть Церкви». О судьбе патриарха Тихона 9 октября Русская православная церковь празднует день прославления святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси, канонизированного в лике исповедника. На чтение: 3 минуты

9 октября Русская православная церковь празднует день прославления святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси, канонизированного в лике исповедника. Избранный на патриарший престол Русской православной церкви в 1917 году, Тихон стал провозвестником того пути, по которому должна была идти Церковь в новых, сложных условиях спустя почти 200 лет безглавия (патриаршество было упразднено Петром I в 1721 году).

Митрополит Сергий (Страгородский) так отзывался о патриархе Тихоне: «Он один безбоязненно шел прямым путем служения Христу и Его Церкви. Он на себе одном нес всю тяжесть Церкви в последние годы. Мы им живем, движемся и существуем, как православные люди».

Пророческий сон

Василий Иоаннович Белавин (так звали будущего патриарха Тихона) родился 1 февраля 1865 года (по н. ст.) в небольшом селе Клин возле города Торопца Псковской губернии (ныне Торопец в составе Тверской области). Отец Василия – потомственный священник Иоанн Тимофеевич Белавин, так что будущий выбор Василия о служении Церкви был ожидаемым. Однажды батюшка Иоанн ночевал со своими сыновьями на сеновале. Ему приснилась мама, она пророчествовала о судьбе своих внуков: один будет жить обычной жизнью, второй умрет молодым, а третий, Василий, станет великим. Пророческий сон исполнился в точности.

Василий Иоаннович, как сын священника, окончил курс Торопецкого духовного училища, затем Псковскую духовную семинарию и, наконец, в 1888 году – Санкт-Петербургскую духовную академию. Благодаря скромности, благодушию, степенности и серьезности, готовности всегда помочь друзьям однокашники по семинарии шутливо называли Василия «архиереем». А в академии – «патриархом». После окончания Санкт-Петербургской духовной академии Василий Белавин был определен преподавателем в родную Псковскую духовную семинарию.

В 1891 году Василий Иоаннович принял монашеский постриг с именем Тихон – в честь любимого его святого, святителя Тихона Задонского. Очень скоро его рукоположили в сан иеромонаха (монашествующий священник) и направили в Холмскую духовную семинарию, где Тихон становится ректором.

Апостол православия в Америке

В 1897 году 33-летнего Тихона рукоположили в епископа Люблинского и очень скоро отправили в Америку. Начался период жизни длиною почти в десятилетие. Епископ Алеутский и Североамериканский Тихон сумел упорядочить жизнь православных приходов в США и на Аляске, организовал приходские школы и детские приюты, возвел множество новых храмов, в их числе кафедральный собор во имя чудотворца Николая в Нью-Йорке, который поныне является главным собором Патриарших приходов в Штатах и в котором расположено представительство Московского патриархата в США. В Миннеаполисе епископ Тихон основал духовную семинарию. При Тихоне многие христиане иных конфессий впервые в истории Америки познакомились с православием. Многие пасторы обращались к нему со сложными вопросами: о возможности евхаристического общения, воссоединении разобщенных Церквей и др. Епископ Тихон принимал активнейшее участие в переводе богослужебных православных книг на английский язык. Легкий, радостный и бодрый по жизни человек, Тихон приобрел в США славу подлинного апостола православия. В православной Америке он до сих пор один из самых почитаемых святых.

200 лет без патриарха

В 1905 году, во время единственной своей поездки в Российскую империю из Америки, Тихона возвели в сан архиепископа. В 1907 году перевели возглавлять Ярославскую кафедру, в 1914 году он уже архиепископ Виленский и Литовский, а 23 июня 1917 года избран на Московскую кафедру уже в сане митрополита.

Февральская революция 1917 года сделала возможной в России невиданную свободу. Поместный собор в Русской православной церкви не собирался почти 200 лет, и вдруг – такое событие! Причем провести его решили по древней традиции, согласно которой в выборе епископов участие принимали миряне. Светские власти не желали видеть среди высшего духовенства вполне определенных лиц, среди них был и архиепископ Тихон. Но собор решил иначе. Было решено восстановить патриаршество. Среди трех кандидатов были: архиепископ Антоний (Храповицкий) – известный богослов; архиепископ Новгородский Арсений (Стадницкий) – один из старейших архиереев РПЦ; митрополит Московский Тихон. По правилам патриарший престол должен был достаться одному из кандидатов по жребию. Жребий выпал митрополиту Тихону. 21 ноября 1917 года в Успенском соборе Московского Кремля была совершена интронизация нового патриарха.

На службе Церкви

Патриарху Тихону сразу же пришлось решать вопрос о взаимоотношениях Церкви и нового государственного строя, который, напомним, относился к ней враждебно. Вся тяжесть этой ситуации легла на плечи нового патриарха, было необходимо сохранить православие в условиях революционного лихолетья и Гражданской войны. Достаточно представить, что патриарх Тихон оказался в одночасье единственным законно избранным «вождем» народа, поскольку в выборах членов Поместного собора участвовало большинство жителей России. И это в условиях, когда большевики разогнали Учредительное собрание – орган, который должен был определить государственное устройство страны после революции, форму государственного правления и дальнейший путь существования России.

Зимой 1918 года патриарх Тихон выступил с официальным обращением к пастве, в котором осуждал царящие в стране кровавые беспорядки, обличал гонителей православия и призывал верующих к защите попираемой Церкви. Конечно, большевистским лидерам такое не могло понравиться, до конца жизни патриарха на него было совершено по меньшей мере три покушения (и все неудачные). А сколько раз его обвиняли в контрреволюционности, пособничестве белому движению; его вызывали на Лубянку для допросов, содержали под домашним арестом, привлекали к судебной ответственности, держали в заточении в Донском монастыре и многое другое… Но патриарх оставался истинным защитником православия и был непреклонен.

Завещание

Убрать патриарха Тихона удалось только в 1923 году при помощи обновленческого «собора», в котором участвовали десятки незаконно поставленных архиереев (многие были даже женаты). Этот «собор» якобы единогласно проголосовал за лишение патриарха сана и монашества. По новому делу, ведшемуся органами ГПУ, святителю грозил расстрел, но он так и не состоялся. За этими событиями следил весь мир, ведь авторитет Московского патриарха распространился по всему земному шару.

В своем завещании от 7 января 1925 года Святейший написал: «В годы гражданской разрухи, по воле Божией, без которой в мире ничто не совершается, во главе Русского государства стала Советская власть. Не погрешая против нашей веры и Церкви, не допуская никаких компромиссов и уступок в области веры, в гражданском отношении мы должны быть искренними по отношению к Советской власти и работать на общее благо, сообразуя распорядок внешней церковной жизни и деятельности с новым государственным строем... Вместе с этим мы выражаем уверенность, что установка чистых, искренних отношений побудит нашу власть относиться к нам с полным доверием». Такое соображение стало возможным не только потому, что Тихон стремился облегчить участь Церкви, но и потому, что Гражданская война закончилась, советская власть могла рассматриваться как легитимная и РПЦ необходимо было занять свое место в построении нового правового государства.

Святейший Патриарх Тихон скончался 7 апреля 1925 года, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Погребен в московском Донском монастыре. Канонизирован Архиерейским собором РПЦ 9 октября 1981 года и стоит во главе Собора новомучеников и исповедников Российских.