Николай II Последний российский император, сын Александра III.

Николай II, старший сын императора Александра III , родился 6 мая 1868 года. Николай получил домашнее образование, но в рамках большого гимназического курса. Лучшие преподаватели подготовили специальные программы, объединяющие университетский курс государственного и экономического отделений юридического факультета. Параллельно он получил образование и по линии Генерального штаба. Все обучение продолжалось 13 лет. Он в совершенстве владел французским, немецким и английским языками.

Первые два года службы прошли у Николая в рядах Преображенского полка в должности младшего офицера. Отец был очень заинтересован в обучении сына, постоянно приглашал его к участию в заседаниях Государственного совета и Кабинета министров. В молодости он много путешествовал по стране и за рубежом. 14 ноября 1894 года он женился на немецкой принцессе Алисе, которая при переходе в православие приняла имя Александра Федоровна. Всего в семье Николая II было пятеро детей.

Восшествие на престол Николая II

20 октября 1894 года Александр III скончался после болезни. Коронация нового императора и его супруги состоялась только через два года, 14 мая 1896 года. Во время проведения коронации произошла чудовищная Ходынская трагедия. Плохая организация народных гуляний в честь коронации императора привела к давке, погибло 1379 человек, несколько сотен получили увечья. Возмущение в обществе было очень высоким. В связи с событиями на Ходынке народ прозвал Николая Кровавым.

Экономическая политика Николая II

В январе 1897 года была проведена денежная реформа, в результате установился золотой стандарт рубля. В это время шло бурное развитие промышленности, и правительство активно этому способствовало. Были приняты специальные меры, направленные на поощрение развития промышленности и банковского дела, на ускорение индустриализации страны. Все эти реформы неразрывно связаны с именем министра финансов, а позднее премьер-министра С.Ю. Витте . Рост промышленности сопровождался появлением и обострением рабочего вопроса. На повестку выдвигаются вопросы улучшения условий труда и его оплаты.

С 1907 года уже новый премьер-министр П.А. Столыпин начал осуществлять аграрную реформу. Она должна была в короткие сроки обеспечить закрепление земель, прежде находившихся в коллективной собственности сельской общины, за крестьянами-собственниками. Тем не менее именно при Николае II в империи сложились две революционные ситуации, от одной из которых (в 1917 году) она уже оправиться не смогла.

Внешняя политика Николая II

Первым крупным внешнеполитическим событием, проверившим на прочность империю Николая II, стала Русско-японская война 1904–1905 годов . Поражение России в этой войне и последующее подавление революционных событий привели к падению авторитета императора в правящих и интеллигентских кругах.

Следующим трагическим событием стало участие России в Первой мировой войне. Несмотря на то что Николай II прилагал усилия для предотвращения войны, она началась. Оказалось, что и к этой войне Россия подошла неподготовленной. Многомиллионные жертвы, голод, разруха, политический кризис привели к тому, что 2 марта 1917 года Николай II отрекся от престола.

Последние дни императора

Март 1917 года в Петрограде ознаменовался усилением революционного движения и анархией. Временное правительство посчитало, что надо обезопасить жизнь бывшего императора и его семьи, и их отправили вглубь страны, в Тобольск. В начале апреля 1918 года ВЦИК принимает решение о переводе Романовых в Москву для суда над ними. Первоначально их перевезли в Екатеринбург, но здесь они были расстреляны в доме Ипатьева в ночь с 16 на 17 июля 1918 года.

Обложка: Император Николай II (фото: Color by Klimbim 0.1)

Источник: https://klimbim2014.wordpress.com