Русско-японская война Война между Российской и Японской империями за контроль над Маньчжурией и Кореей началась 27 января (9 февраля) 1904 года. Она стала для России первой — после перерыва в несколько десятков лет — большой войной с применением новейшего оружия: дальнобойной артиллерии, броненосцев, миноносцев. Завершилась Портсмутским миром, подписанным 23 августа (5 сентября) 1905 года. На чтение: 5 минут

ПРЕДПОСЫЛКИ ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА

Причиной войны стала русская экспансия в Маньчжурии. В мае 1896 Россия добилась от Китая концессии на строительство и эксплуатацию Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД) от Харбина до Порт-Артура, а в марте 1898 – аренды южной части Ляодунского п-ва (Квантуна) и Порт-Артура, вскоре превратившегося в ее главную военно-морскую базу на Дальнем Востоке. В 1900, воспользовавшись восстанием ихэтуаней в Китае, русские войска оккупировали Маньчжурию. Однако попытка России сохранить там свое военное присутствие натолкнулась на противодействие Японии, Великобритании и США, не желавших усиления российского влияния в Северном Китае. В январе 1902 Япония и Великобритания подписали союзный договор, направленный против России. В этой ситуации Россия была вынуждена в марте 1902 заключить с Китаем соглашение, взяв обязательство вывести свои войска из Маньчжурии в восемнадцатимесячный срок, но всячески затягивала его исполнение, что привело к резкому обострению ее отношений с Японией. В марте 1903 Россия потребовала от Китая предоставить гарантии того, что он не сдаст в аренду другой державе какую-либо часть маньчжурской территории без ее согласия; китайское правительство при поддержке Японии и Великобритании ответило отказом. В июле 1903 Япония предложила России план раздела сфер влияния в Северном Китае, однако последовавшие переговоры не увенчалась успехом. 23 января (5 февраля) 1904 Япония разорвала дипломатические отношения с Россией.

В предстоящей войне японское командование считало своей главной задачей уничтожение российского Тихоокеанского флота, захват Порт-Артура и разгром русской армии в Маньчжурии (Маньчжурской армии генерала А.Н.Куропаткина). В ночь с 26 на 27 января (с 8 на 9 февраля) 1904, не дожидаясь объявления войны, японские миноносцы внезапно атаковали Тихоокеанский флот на рейде Порт-Артура и вывели из строя лучшие российские броненосцы «Ретвизан» и «Цесаревич», а также крейсер «Паллада». 27 января (9 февраля) эскадра контр-адмирала Уриу напала на крейсер «Варяг» и канонерку «Кореец» в корейском порту Чемульпо; после недолгого, но яростного боя русские корабли были затоплены своими командами. В тот же день Россия объявила войну Японии.

Энциклопедия «Кругосвет». http://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/RUSSKO-YAPONSKAYA_VONA.html

ХОД БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

Соотношение сил на театре военных действий складывалось не в пользу России, что обусловливалось как трудностями сосредоточения войск на Отдаленной окраине империи, так и неповоротливостью военного и военно-морского ведомств, грубыми просчетами в оценке возможностей противника. С самого начала войны русская Тихоокеанская эскадра понесла серьезные потери. Напав на корабли в Порт-Артуре, японцы атаковали находившиеся в корейском порту Чемульпо крейсер "Варяг" и канонерку "Кореец". После неравного боя с 6 крейсерами и 8 миноносцами противника русские моряки уничтожили свои суда, чтобы они не достались неприятелю. Тяжелым ударом для России стала гибель командующего Тихоокеанской эскадрой выдающегося флотоводца С.О.Макарова. Японцам удалось завоевать господство на море и, высадив крупные силы на континенте, развернуть наступление на русские войска в Маньчжурии и на Порт-Артур. Командовавший Маньчжурской армией генерал А.Н.Куропаткин действовал крайне нерешительно. Кровопролитное сражение под Ляояном, в ходе которого японцы понесли огромные потери, не было использовано им для перехода в наступление (чего крайне опасался противник) и завершилось отводом русских войск. В июле 1904 г. японцы осадили Порт-Артур. Продолжавшаяся пять месяцев оборона крепости стала одной из ярких страниц русской военной истории. Героем порт-артурской эпопеи стал генерал Р.И.Кондратенко, погибший в конце осады. Овладение Порт-Артуром дорого стоило японцам, которые под его стенами потеряли более 100 тыс. человек. Вместе с тем, взяв крепость, противник смог усилить свои войска, оперировавшие в Маньчжурии. Стоявшая в Порт-Артуре эскадра была фактически уничтожена еще летом 1904 г. в ходе неудачных попыток прорваться во Владивосток.

В феврале 1905 г. произошло Мукденское сраженне, разыгравшееся на более чем 100-километровом фронте и продолжавшееся три недели. С обеих сторон в нем участвовало свыше 550 тыс. человек при 2500 орудиях. В боях под Мукденом русская армия потерпела тяжелое поражение. После этого война на суше начала затихать. Численность русских войск в Маньчжурии постоянно увеличивалась, однако боевой дух армии был подорван, чему в большой мере способствовала начавшаяся в стране революция. Японцы, понесшие огромные потери, также не проявляли активности.

14-15 мая 1905 г. в Цусимском сражении японский флот уничтожил русскую эскадру, переброшенную на Дальний Восток с Балтики. Командовал этой эскадрой З.П.Рожественский. Цусимское сражение решило исход войны. Самодержавие, занятое подавлением революционного движения, не могло больше продолжать борьбу. Крайне истощена войной была и Япония. 27 июля 1905 г. в Портсмуте (США) при посредничестве американцев начались мирные переговоры. Русской делегации, которую возглавлял С.Ю.Витте, удалось добиться сравнительно "приличных" условий мирного договора. Россия уступила Японии южную часть Сахалина, свои арендные права на Ляодунский полуостров и Южно-Маньчжурскую железную дорогу, соединявшую Порт-Артур с Китайско-Восточной железной дорогой. Русско-японская война завершилась поражением самодержавия. Подорвав авторитет власти внутри страны, она вместе с тем ослабила позиции России и на международной арене.

По материалам кн.: История России от древнейших времен до начала XX в. Под. ред. И.Я.Фроянова. http://www.hrono.info/sobyt/1900sob/russ-jap.php

«НА СОПКАХ МАНЬЧЖУРИИ»

Основой создания песни-вальса «На сопках Маньчжурии» послужил реальный эпизод боев. Во время войны Мокшанский полк понес значительные потери. Полк участвовал в кровопролитных сражениях под Мукденом и Ляояном. Как выглядели поля сражений под Мукденом, буквально заваленные трупами русских солдат, можно увидеть в интернете. Мокшанцы одиннадцать суток не выходили из боев, удерживая свои позиции. На двенадцатый день японцы окружили полк. Силы оборонявшихся были на исходе, заканчивались боеприпасы. В этот критический момент в тылу у русских заиграл полковой оркестр, которым дирижировал капельмейстер Илья Алексеевич Шатров. Музыка придавала солдатам силы, и кольцо окружения было прорвано. За этот бой семь оркестрантов были удостоены Георгиевского креста, а сам капельмейстер - ордена Станислава 3-й ст. с мечами. В 1906 г. Мокшанский полк вернулся к месту дислокации, где Шатров создал первую версию вальса, которая называлась «Мокшанский полк на сопках Маньчжурии». Вальс был посвящен погибшим друзьям. Лучшим памятником героям войны с Японией является этот вальс. Он звучал почти сто лет. Приводим его в одной из первоначальных версий.

На сопках Маньчжурии

Музыка И. Шатрова Слова С. Скитальца

Спит гаолян, Сопки покрыты мглой... На сопках Маньчжурии воины спят, И русских не слышно слез...

Страшно вокруг, Лишь ветер на сопках рыдает. Порой из-за туч выплывает луна, Могилы солдат освещает.

Белеют кресты Далеких героев прекрасных. И прошлого тени кружатся вокруг, Твердят нам о жертвах напрасных.

Средь будничной тьмы, Житейской обыденной прозы, Забыть до сих пор мы не можем войны, И льются горючие слезы.

Героев тела Давно уж в могилах истлели. А мы им последний не отдали долг И вечную память не спели.

Так спите ж, сыны, Вы погибли за Русь, за Отчизну. Но верьте, еще мы за вас отомстим И справим кровавую тризну.

Плачет, плачет мать родная, Плачет молодая жена, Плачет вся Русь, как один человек.

История вальса «На сопках Маньчжурии» http://www.phys.msu.ru/rus/about/sovphys/ISSUES-2010/02%2879%29-2010/9865/

ПУТЬ НА ФРОНТ

Назади остались степи, местность становилась гористою. Вместо маленьких, корявых березок кругом высились могучие, сплошные леса. Таежные сосны сурово и сухо шумели под ветром, и осина, красавица осени, сверкала средь темной хвои нежным золотом, пурпуром и багрянцем. У железнодорожных мостиков и на каждой версте стояли охранники-часовые, в сумерках их одинокие фигуры темнели среди глухой чащи тайги. Проехали мы Красноярск, Иркутск, поздно ночью прибыли на станцию Байкал. Нас встретил помощник коменданта, приказано было немедленно вывести из вагонов людей и лошадей; платформы с повозками должны были идти на ледоколе неразгруженными. До трех часов ночи мы сидели в маленьком, тесном зальце станции. В буфете нельзя было ничего получить, кроме чаю и водки, потому что в кухне шел ремонт. На платформе и в багажном зальце вповалку спали наши солдаты. Пришел еще эшелон; он должен был переправляться на ледоколе вместе с нами. Эшелон был громадный, в тысячу двести человек; в нем шли на пополнение частей запасные из Уфимской, Казанской и Самарской губерний; были здесь русские, татары, мордвины, все больше пожилые, почти старые люди. Уже в пути мы приметили этот злосчастный эшелон. У солдат были малиновые погоны без всяких цифр и знаков, и мы прозвали их "малиновой командой". Команду вел один поручик. Чтобы не заботиться о довольствии солдат, он выдавал им на руки казенные 21 копейку и предоставлял им питаться, как хотят. На каждой станции солдаты рыскали по платформе и окрестным лавочкам, раздобывая себе пищи. Но на такую массу людей припасов не хватало. На эту массу не хватало не только припасов, - не хватало кипятку. Поезд останавливался, из вагонов спешно выскакивали с чайниками приземистые, скуластые фигуры и бежали к будочке, на которой красовалась большая вывеска: "кипяток бесплатно". - Давай кипятку! - Кипятку нет. Греют. Эшелоны весь разобрали. Одни вяло возвращались обратно, другие, с сосредоточенными лицами, длинной вереницей стояли и ждали.

В.В. Вересаев. На Японской войне. http://samlib.ru/p/pawlow_sergej_anatolxewich/yapvoina.shtml

ПОДВИГ ЭСМИНЦА «СТЕРЕГУЩИЙ»

25 февраля 1905 года миноносцы "Стерегущий" и "Решительный", выйдя из Порт-Артура для разведки, у восточного побережья п-ова Квантун (Гуаньдун) встретились с японскими миноносцами и отошли к о. Дасаньшаньдао. Около 6 ч 26 февраля в прол. Лаотешань они были атакованы четырьмя японскими миноносцами, к которым впоследствии присоединились легкие крейсера "Унтозе" и "Токива". Японские корабли, ведя интенсивный огонь, начали окружать русские миноносцы. "Решительный" (командир капитан 2 ранга Ф. Э. Боссе) пошел на прорыв и, повредив 2 миноносца противника, прорвался к Порт-Артуру.

"Стерегущий" из-за повреждения машин не мог развить полный ход, но продолжал мужественно сражаться. Осколками снаряда смертельно ранило командира корабля лейтенанта А. С. Сергеева. Были разрушены оба котла, ходовая рубка и повреждены все орудия. Погибли почти все офицеры и матросы. Оставшиеся в живых матросы прибили гвоздями к мачте Андреевский флаг, а смертельно раненный сигнальщик В. Крутов выбросил за борт секретный свод сигналов. Противник тоже понес урон. Получив до 30 прямых попаданий, окутался паром и отошел миноносец "Акебоно", отстал "Сазанами", получивший 10 пробоин. Японцы взяли "Стерегущий" на буксир, но увести его врагам не удалось. Матросы И. Бухарев и В. Новиков, открыв кингстоны, затопили корабль. В память о подвиге экипажа "Стерегущего" в 1911 в Санкт-Петербурге был установлен памятник, а имя прославленного миноносца по традиции присваивалось новым кораблям Российского и Советского ВМФ.

История Российского флота http://www.rusnavy.ru/d02/119.htm

ГРАФ ПОЛУСАХАЛИНСКИЙ

Война была кончена, но страна не вздохнула облегченно хотя бы уже потому, что тяготы войны ощущались очень слабо. Россия (как отмечает «Британская энциклопедия») использовала свою военную мощь только на одну десятую. Частичные мобилизации коснулись всего одного миллиона призывных из 145-миллионного населения России. Условия мира не были для России выигрышными, но общество ждало много худших. «Освобождение» прямо писало, что заключен «чрезвычайно льготный мир», и объясняло это умеряющим влиянием Англии. «Сын Отечества», еще недавно принимавший и контрибуцию, и отдачу всего Сахалина, теперь писал, что условия мира невыгодны, так как «бюрократия неспособна заключить выгодный мир». «Новое Время» (25.VIII) замечало: «При некоторой большей выдержке Россия могла бы достигнуть несравненно более выгодных условий и во всяком случае сохранить Сахалин целиком». В армии Портсмутский договор произвел тяжелое впечатление. «Ни одна из испытанных нами неудач не подействовала на нашу армию таким вредным образом, как этот преждевременный, ранее победы, мир», - пишет Куропаткин. В общем, мир не давал почвы ни для ликований, ни для возмущения, и Россия в водовороте событий необыкновенно быстро забыла о войне… 15 сентября возвратился из Портсмута С. Ю. Витте. Всюду за границей его шумно чествовали, приписывая сравнительно благоприятные условия мира его дипломатическому искусству. Витте всегда умел поддерживать хорошие отношения с иностранной печатью и с банковскими кругами - прочные связи установились еще в те времена, когда он был министром финансов - и мастерская реклама неизменно сопутствовала всем его выступлениям. В России также ждали от него много. Репутация оппозиционности, приобретенная за последние два года, отчасти мирила с ним «общественность», тогда как бесспорные достижения эпохи его руководства русскими финансами создали ему славу крупного государственного человека. Успех в Портсмуте еще укрепил и возвеличил эту репутацию: «Все имена затмевает Витте», - писал «Русский Вестник». Государь милостиво встретил русского уполномоченного и пожаловал ему титул графа. Злые языки потом называли его «графом Полусахалинским».

С.С. Ольденбург. Царствование императора Николая II http://www.empire-history.ru/empires-210-40.html

Обложка: российский плакат «Война России с Японией 1904 г.. Первая стычка казаков с японцами в Корее».

Источник: https://topwar.ru