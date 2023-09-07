«Когда Русский Царь удит рыбу, Европа может подождать». Каким был самый могущественный Русский Царь? 10 марта (26 февраля по ст. ст.) 1845 года на свет появился будущий император всероссийский Александр Александрович Романов. На чтение: 3 минуты

10 марта (26 февраля по ст. ст.) 1845 года на свет появился будущий император всероссийский Александр Александрович Романов.

Сын убитого монарха Александра II и отец последнего императора Николая II вошел в историю как мудрый и обстоятельный правитель. При нем Россия не вела никаких войн, за что его назвали Царь-миротворец. Он проводил консервативную и охранительную политику, запрещал либеральные реформы, но тем не менее, в его правление было сделано многое для укрепления экономики и внутренней стабильности Российской империи. Александр III русифицировал окраины, покровительствовал русскому искусству, заселял пустующие регионы страны, за это его часто обвиняют в мифическом национализме, хотя все его действия были нацелены на благо страны. При нем начался расцвет искусства, в моду вошел стиль a-la-russe. На международной арене он также упрочил положение России: был заключен прочный мир с Германией и Великобританией, развивался Франко-Русский союз. Флот России, ослабленный в предыдущие годы, стал третьим в мире.

Российское военно-историческое общество 31 января 2019 года завершило конкурс на проект памятника императору Александру III , который будет установлен в его любимой резиденции, в Гатчине. Памятник будет выполнен по нереализованному эскизу известного русско-итальянского скульптора начала ХХ века Паоло Трубецкого.

Великий князь

В семье Александра II и Марии Александровны, родившийся мальчик стал третьим ребенком. Изначально он не должен был занимать русский престол, к этому готовился его старший брат Николай. Александр получал традиционное для великих князей военно-инженерное образование, и готовился исключительно к военной службе, которая ему очень нравилась. Несмотря на то, что некоторые его преподаватели говорили, что он ленив и ему недостает образования, он не был обделен природной смекалкой, быстро схватывал новую информацию, если она была ему интересна. Так, одним из любимых уроков молодого великого князя неожиданно стал урок профессора искусств Тихобразова.

Александр живо интересовался разными видами искусств, брал уроки живописи, любил музыку и сам учился играть на нескольких инструментах. Видимо, это в будущем послужило основой для его щедрого меценатства и взлёта патронируемых им русского балета и живописи. Почти двухметрового роста (193 см) и при весе около 120 кг юный великий князь производил суровое впечатление, однако современники отмечают, что он был весьма добр со своими близкими и обслугой, характер имел спокойный. Александр был очень близок со своим братом, цесаревичем Николаем, поэтому новость о его кончине в Ницце в 1865 году от туберкулёзного менингита повергла молодого Александра в шок, он долгое время не мог смириться с потерей любимого брата.

Более того, теперь он становился наследником, и ему срочно требовалось подготовиться к этому нелегкому делу. Новоиспеченному цесаревичу был назначен курс лекций, которые ему читал его будущий бессменный советник Константин Победоносцев . Вторым его преподавателем стал Н.А. Качалов, с которым Александр путешествовал по России, осматривая будущие владения. В 1881 году случилось ещё одно несчастье в его жизни, сильно повлиявшее на него. Его отец – Царь-освободитель Александр II – был убит при взрыве бомбы во время очередного покушения. Александр Александрович очень горевал по отцу, и эта горечь, безусловно, красной нитью прошла через всю его жизнь и правление.

Император Александр III

Через 2 месяца после гибели отца Александр III публикует знаменитый «Манифест о незыблемости самодержавия». Все либеральные реформы сворачиваются, начинаются жесткие контрреформы. После коронации и венчания на царство 15 мая 1883 года император вместе с семьей перебрался в Гатчину – его любимое поместье, где они прожили всю жизнь. Оттуда он руководил огромной империей железной рукой.

Первым делом он отправил в отставку всех министров-либералов несмотря на их заслуги. Из правительства ушли фельдмаршал Д. Милютин , М.Т. Лорис-Меликов , великий князь Константин Николаевич, А.А. Абаз. Светское общество было шокировано такими жесткими, по мнению современников, мерами. Но Александр III считал, что Россию надо, как он выражался, «держать». На ключевые посты он расставил известных консерваторов и охранителей: К.П. Победоносцева , Н. Игнатьева, Д.А. Толстого, М.Н. Каткова.

Однако не следует думать, что в обществе и государстве происходил регресс. Наоборот, Россия развивалась небывало высокими темпами. Обеспечив стабильность в обществе, Александр III выбрал и хороших управленцев. Конечно, самым известным стал министр финансов и путей сообщения С.Ю. Витте . Царь умел замечать талантливых людей, и это давало свои плоды. Русский рубль стал конвертируемым в золото, в Россию начался небывалый приток иностранных инвестиций, страна развивалась как никогда прежде. При Александре III с подачи Витте строятся сотни километров железных дорог, связывающих края огромной державы. Закладывается знаменитый Транссиб . Растет промышленность, сельское хозяйство. Крестьяне получили возможность брать кредиты для устройства и упрочения своих хозяйств на земле. Для дворян были установлены ограничения, велась борьба с коррупцией и активная русификация империи.

Александр III много сделал для металлургической промышленности и развития нефтегазовой добычи. При нем начался настоящий бум улучшения благосостояния народа, а террористические угрозы полностью прекратились. Много сделал самодержец и для православия. При его правлении увеличилось число епархий, строились новые монастыри и храмы. В 1883 году было возведено одно из самых величественных сооружений – Спас на Крови. В наследие после своего правления Александр III оставил страну с крепкой экономикой.

Император Александр III своей мудростью во внешнеполитических действиях и недопущением войн вошел в историю как Царь-миротворец. Но при этом он не забывал укреплять мощь армии. При Александре III Российский флот стал третьим после флотилий Франции и Великобритании.

Император умудрился со всеми главными соперниками сохранять спокойные отношения. Он подписал мирные соглашения с Германией, Англией, а также существенно укрепил франко-российскую дружбу на мировой арене. В годы его правления установилась практика открытых переговоров, а правители европейских держав стали доверять русскому царю как мудрому арбитру в разрешении всех спорных вопросов между государствами.

Наследие Александра III

У императора, несмотря на множество государственных забот, получилось построить крепкую и любящую семью. Он женился на невесте покойного старшего брата Николая, в которую был втайне влюблен. Мария София Фредерика Дагмар – датская принцесса, в православии стала Марией Федоровной . У них с Александром III родилось шестеро детей. Один из них умер в младенчестве. Старший Николай станет последним русским царем Николаем II . Из младших детей – Александра, Георгия, Ксении, Михаила , Ольги – до старости доживут только дочери. Александр умрет в возрасте одного года, Георгий погибнет в юности от туберкулеза, а Михаил разделит участь брата – его расстреляют большевики. Дети воспитывались в строгости, получали прекрасное образование и были достойны своего отца.

На императора Александра III собирались совершить покушение в 1887 году. Но оно было предотвращено полицией. Интересно, что в нем участвовал старший брат Владимира Ульянова (Ленина) Александр. Заговорщиков повесили в Шлиссельбургской крепости.

Через год после покушения в жизни царской семьи произошло неприятное событие: поезд, в котором путешествовал Александр и его родные, потерпел крушение под Харьковом. Часть состава перевернулась, погибли люди. Крышу вагона, в котором находились царские особы, могучий император долго удерживал собственными силами в течение 30 минут. Этим он спас всех находящихся рядом с ним. Но такое перенапряжение подорвало здоровье царя. У Александра Александровича началась болезнь почек, которая медленно прогрессировала.

В первые зимние месяцы 1894 года император сильно простудился и через полгода почувствовал себя очень плохо. Был вызван профессор медицины из Германии Эрнст Лейден, который диагностировал у Александра Александровича нефропатию. По рекомендации врача император был отправлен в Грецию, но по дороге ему стало хуже, и его родными было принято решение остановиться в Ливадии, в Крыму.

В течение месяца богатырского телосложения царь угас у всех на глазах и по причине полного отказа почек умер 1 ноября 1894 года. В течение последнего месяца рядом с ним непрестанно находился его духовник Иоанн (Янышев), а также протоиерей Иоанн Сергиев (в будущем Иоанн Кронштадтский ). Через полтора часа после кончины Александра III на царство присягнул его сын Николай. Гроб с телом императора был доставлен в Петербург и торжественно захоронен в Петропавловском соборе.

Обложка: Н.Т. Богацкий «Портрет императора Александра III» , вторая половина XIX века. © Государственный Русский музей

Источник: https://rusmuseumvrm.ru