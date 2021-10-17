Краткий курс истории. Константин Победоносцев Знаменитый русский государственный деятель, правовед, действительный тайный советник... На чтение: 1 минута

2 июня (н. ст.) 1827 года родился знаменитый русский государственный деятель, правовед, действительный тайный советник, человек консервативных взглядов Константин Петрович Победоносцев.

Знаток права

Константин Петрович родился в Москве, был младшим ребенком в семье Победоносцевых, его отец был профессором Московского университета . Воззрения Константина во многом определило то, что дед был священником. В детстве он усвоил: русский человек должен жертвовать собой ради Бога, царя и Отечества.

После домашнего образования, миновав гимназию, в 1841 году Победоносцев поступил в Императорское училище правоведения, которое окончил с отличием. Уже вскоре он прослыл лучшим знатоком российского законодательства. С 1861 года профессор Московского университета Константин Победоносцев преподавал законоведение наследнику престола и другим великим князьям.

Хранитель Российской империи

Победоносцеву выпала редкая в истории судьба – стать символом целой эпохи своей страны. Причем эпохи роковой, которая определила судьбу страны на всё последующее столетие: эпохи царя Александра III и первой половины царствования Николая II . Победоносцев считал себя ответственным за Российскую империю, а страну – собственным достоянием. На законы, создаваемые государством, Победоносцев смотрел как на явление случайное и считал, что они должны соответствовать народному духу, то есть хорошим законом будет лишь тот, который этому самому духу и соответствует.

При этом Победоносцев был убежденным монархистом, парламентаризм характеризовал негативно, говоря, что лозунг «всё для общественного блага» – самая лживая формула, поскольку на деле избиратели отказываются от собственных прав, а парламентарии учатся политиканству. В этой своей позиции и выпадах в адрес либеральной общественности Победоносцев пользовался не зашоренной консервативной терминологией, а современной европейской гуманитарной научной. И потому для своих противников интеллектуал Победоносцев, бывший самым приближенным к царской семье человеком, дороживший исконным и коренным больше, чем истинным, был словно кость в горле.

Мнения

Существует мнение, что если бы не влияние Победоносцева на Александра III, то царь не отвергнул бы конституционный проект графа Лорис-Меликова , который тот готовил еще при Александре II . Тем самым в 1881 году Победоносцев способствовал сохранению могущества России на время правления Александра III, и потому самодержавие удержалось даже в 1905 году, рухнув лишь в 1917-м.

Философ Н. А. Бердяев сравнивал Победоносцева с Лениным , как духовных вождей России, только полярно противоположных. С. Ю. Витте характеризовал острый и надменный ум Победоносцева как «нигилистический по природе». В начале XX века фактическое влияние Победоносцева ослабело, для всех противников абсолютной монархии он стал символом крайней реакции, и при жизни Победоносцева называли великим инквизитором. Лев Толстой использовал образ Победоносцева для создания персонажа Алексея Каренина в своем романе «Анна Каренина». Умер Победоносцев 23 марта (н. ст.) 1907 года.

Обложка: А.В. Маковский «Портрет обер-прокурора Синода Константина Петровича Победоносцева (1827-1907)», 1899 год.

Источник: https://commons.wikimedia.org