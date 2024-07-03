Иоанн Кронштадтский 17 марта 1909 года официально утверждено «Общество в память отца Иоанна Кронштадтского» На чтение: 2 минуты

17 марта 1909 года официально утверждено «Общество в память отца Иоанна Кронштадтского»

Путь к священству

Будущий святой родился 31 октября (н. ст.) 1829 года в Архангельской губернии, в селе Сура Пинежского уезда. Семья была бедной, а сам Иоанн из-за слабого здоровья был крещен не на сороковой день, а в день своего рождения – так в православии принято, если есть подозрение, что младенец не доживет до сорокового дня. Предки Иоанна Ильича не менее 350 лет были священнослужителями, отец был дьячком (чтецом) в сельском храме.

В 1839 году Иоанн Сергиев поступил в Архангельское приходское училище. Затем была Архангельская духовная семинария, по окончании которой в 1851 году Иоанн, второй по успеваемости ученик, получил возможность отправиться за государственный счет учиться в Петербургскую духовную академию. На третьем курсе он серьезно помышлял о монашестве и миссионерской деятельности где-нибудь в Сибири или Америке. Однако со временем он заметил, что и в столице империи множество работы для пастырской службы. По окончании академии Иоанн Сергиев стал младшим священником Андреевского собора в Кронштадте, это случилось в 1855 году, когда ему было 26 лет.

Отец Иоанн поселился в казенной квартире овдовевшего священника, протоиерея Андреевского собора, Константина Несвицкого, на старшей дочери которого – Елизавете – был женат. Официальное житие гласит, что супруги дали обет девства, так что собственных детей у них не было.

Евангельская самоотверженность

Святой в первые годы священства много времени уделял самопознанию через чтение Священного Писания и богопознанию. Завел дневник, в который в том числе записывал свою борьбу с помыслами и страстями. День отца Иоанна начинался в четыре утра, затем следовала утренняя молитва. В какой-то момент святой пришел к решению служить литургию каждый день. После литургии он совершал различные требы, затем отправлялся читать лекции в Кронштадтское городское училище, где преподавал Закон Божий, далее он посещал страждущих, никому не отказывая. Домой обыкновенно возвращался после полуночи. Каждое лето отец Иоанн отправлялся в родное село Сура, эта поездка была единственным временем в году, когда он имел возможность отдохнуть. Но и тогда отец Иоанн часто совершал литургии в разных городах и селах и посвящал себя умственному труду: созерцал, записывал мысли. В 1899 году святой основал в Суре Иоанно-Богословскую женскую обитель, а несколькими годами ранее построил каменный храм.

Большое внимание святой уделял бедным жителям Кронштадта, покупал им еду, оплачивал услуги врачей. Евангельская самоотверженность молодого священника вскоре стала привлекать к нему простой народ. В Андреевский собор стало приходить такое количество людей, какого раньше не бывало и на Пасху. А после богослужения у дверей храма его ждали бедняки, которым он раздавал едва ли не все, что имел при себе. Это довело до того, что в течение какого-то времени жалованье стали выдавать не отцу Иоанну, а его супруге.

Всероссийская известность

За девять лет отец Иоанн собрал деньги на первый «Дом трудолюбия» в России, где нищие могли получить кров, работу, питание, медицинскую помощь и который был освящен в 1882 году. В начале 1890-х фигура отца Иоанна стала приобретать всероссийскую известность. Его начали звать Кронштадтским. Со всей России ему писали письма в таком количестве, что на почте пришлось открыть новое отделение. Большие суммы денег поступали праведнику в качестве пожертвований – спонсоры знали, что он распорядится ими правильно. В газетах стали появляться опубликованные письма о чудесных исцелениях по молитвам отца Иоанна.

В 1894 году Иоанн Кронштадтский присутствовал при постели умирающего императора Александра III, причастил его. В начале XX века святой предрек революционные события, а в дневнике, размышляя, писал, что нынешние шатания – из-за утери веры в Бога.

Письменное наследие Иоанна Кронштадтского весьма богато: согласно подсчетам, оно составляет около 4500 печатных страниц. Среди них книги, проповеди, брошюры на разные темы, такие как: толкование Священного Писания, таинств, догматическое богословие и другие. В 1859 году в Петербурге был напечатан первый труд отца Иоанна – «Катехизические беседы». Иоанн Кронштадтский активно вел дневник, много размышлял и мысли обязательно записывал. Впоследствии избранные места из своего дневника отец Иоанн публиковал, беседовал с духовными чадами на тему своих размышлений.

Иоанн Кронштадтский скончался 2 января (н. ст.) 1909 года. В 1990 году Русская православная церковь прославила Иоанна Кронштадтского в лике святых для общецерковного почитания.

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