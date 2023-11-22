Давка на Ходынском поле В мае 1896 года произошло событие, которое внесло заметные изменения в народные настроения и во многом поколебало веру в царя-батюшку... На чтение: 1 минута

Россия каждый год широко вспоминает Октябрьскую революцию, позабыв однако, что в мае 1896 года произошло событие, которое внесло заметные изменения в народные настроения и во многом поколебало веру в царя-батюшку.

В советской историографии события на Ходынском поле регулярно ставились в один ряд с другими «кровавыми преступлениями царизма» и особенно Николая II . Меж тем задумывалось все очень неплохо и даже здорово. 14 мая 1896 года в старой столице России, Москве, состоялась коронация нового императора – Николая II. Событие было неординарное, и народные торжества по этому случаю обещали быть грандиозными.

Место для этого мероприятия в тогдашней Москве имелось. Это Ходынское поле, которое служило учебным плацем для войск Московского гарнизона. Длина поля составляла около одного километра, рядом был овраг, да и на самом поле было много колдобин и ям. Как отмечал известный знаток Москвы Владимир Алексеевич Гиляровский , эти ямы остались от предыдущих павильонов, которые потом отправили на Нижегородскую ярмарку.

Готовились к коронационным торжествам с размахом. Выстроили новые павильоны, балаганы, временные «театры», лавки и специальные бараки для бесплатной раздачи 30 000 ведер пива и 10 000 ведер меда и 150 ларьков для раздачи бесплатных сувениров, «царских гостинцев». Планировалось раздать 400 000 подарочных наборов, в которые уложили: памятную эмалированную кружку с царскими вензелями, булку от Филиппова, полфунта (227 грамм) колбасы, пряник с вензелями, конфеты и грецкие орехи. А еще кто-то из чиновных умников предложил бросать в толпу специальные памятные жетоны. Ко всему прочему все это сокровище упаковывалось в специальный юбилейный платок, изготовленный на Прохоровской мануфактуре.

Теперь представьте, что в наши дни в какой-нибудь из праздников будут выдавать пакет с бесплатными подарками, куда войдет пачка гречки, бутылка подсолнечного масла, кружка с портретом, бутылка водки… Какая будет Ходынка! Страшное слово «халява» может сделать больше, чем дивизия агитаторов.

Народный праздник решили начать 18 мая в 10 часов утра. Но уже с вечера 17 мая со всей Москвы и округи на Ходынское поле двинулись тысячи людей и многие целыми семьями. В 5 часов утра на поле собралось более 500 000 человек. Самое страшное началось, когда в толпе пополз слух, что буфетчики раздают подарки по своим и всем не хватит. Начался штурм, давка захлестнула всех. Те, кто обслуживали палатки, понимая, что не смогут сдержать напор, начали бросать кульки с подарками в толпу и еще больше подлили масла в огонь.

Нельзя сказать, что организаторы не готовились к чему-то подобному. На мероприятии было 1800 полицейских, но они оказались каплей в море разбушевавшегося народа. Полицейские были попросту сметены. На «праздничном» поле боя осталось 1379 человек убитыми и более 900 раненых.

Естественно, все было доложено дяде царя, великому князю Сергею Александровичу, и новоиспеченному императору. Место бойни было очищено от следов трагедии, и запланированная программа продолжилась. В 14:00 на поле прибыл Николай II, для которого играл оркестр под управлением известного дирижера В. И. Сафонова. Народ кричал «ура» и пел гимн.

А дальше император поступил не слишком красиво. Вечером торжества продолжились в Кремлевском дворце, а затем начался бал у французского посла. Многие здравомыслящие люди предположили, что бал будет отменен или император не будет на нем присутствовать, но царь решил, что катастрофа не должна омрачать праздник, и праздник продолжился. Вот так и начался путь последнего русского царя …

Уже потом прошли «разборы полетов». Своих постов лишились московский обер-полицмейстер и его помощник. Министр двора И.И. Воронцов, который отвечал за проведение торжеств, был понижен в должности. На Ваганьковском кладбище был установлен памятник жертвам давки на Ходынском поле. Императорская семья пожертвовала в пользу пострадавших 90 000 рублей и, что очень важно, разослала по больницам тысячу бутылок мадеры для пострадавших…

Обложка: В.Е. Маковский «Ходынка», 1901 год.

Источник: ru.wikipedia.org