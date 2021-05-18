Казачья верность. Собственный Его Императорского Величества Конвой Мы начинаем цикл статей о казаках в отечественной военной истории, и первый материал будет посвящен самой, пожалуй, важной и титулованной казачьей воинской части Российской империи — Собственному Его Императорского Величества Конвою Более ста лет казачий конвой верой и правдой служил русским императорам, за это время в конвое сложились собственные традиции и особый уклад воинской службы. В конвое служили казаки и представители кавказских народов. В его ряды принимались лучшие из лучших, именно им была доверена самая важная в государстве задача. И сегодня мы попробуем подробно рассмотреть богатую и интересную историю этой элитной воинской части. 17 октября Шёл Заграничный поход Русской армии.... На чтение: 5 минут

Мы начинаем цикл статей о казаках в отечественной военной истории, и первый материал будет посвящен самой, пожалуй, важной и титулованной казачьей воинской части Российской империи — Собственному Его Императорского Величества Конвою

Более ста лет казачий конвой верой и правдой служил русским императорам, за это время в конвое сложились собственные традиции и особый уклад воинской службы. В конвое служили казаки и представители кавказских народов. В его ряды принимались лучшие из лучших, именно им была доверена самая важная в государстве задача. И сегодня мы попробуем подробно рассмотреть богатую и интересную историю этой элитной воинской части.

17 октября

Шёл Заграничный поход Русской армии. Наполеоновская армия была изгнана из России, но всё ещё представляла собой внушительную силу. Русский император Александр I хорошо понимал, если Россия не станет вмешиваться в европейские дела, то для нас грядёт ещё одна и более разрушительная война. С этой целью уже опытная, имеющая ветеранов и опытных бойцов Русская армия вступила в пределы Европы, дабы довершить разгром наполеоновской Франции. Но всё дело могло бы завершиться 17 октября 1813 года в ходе одной из крупнейших битв Заграничного похода –при Лейпциге, или так называемой Битвы народов. В тот злополучный день наш император мог запросто расстаться с жизнью, причем в компании союзных монархов и самого главнокомандующего союзников австрийского фельдмаршала Шварценберга. Если бы не казаки.

Лейб-гвардии Казачий полк при Лейпциге. Источник: https://upload.wikimedia.org

А дело было так. В три часа дня, увидев возможность таранным ударом пробить центр измотанных союзных армий, Наполеон отдаёт маршалу Мюрату, известному кавалеристу во главе целых 10 тысяч всадников, нанести страшный удар, который должен привести французские войска к победе. Огромная масса французской конницы пришла в движение. На острие шли тяжелые кирасирские полки, сминавшие всё на своём пути. Ими командовал опытный ветеран, дивизионный генерал Виктор Латур-Мобур. Смяв пехоту, французские всадники раздавили гвардейскую лёгкую конницу русских, которая не успела выстроиться для боя. Перед кирасирами лежал холм, на котором Александр I, союзные монархи и Шварценберг следили за ходом боя. С немногочисленной охраной и членами штабов они представляли собой легкую добычу. Французы уже потирали руки в предвкушении. На ходу перестраиваясь, лавина кирасир нацелилась на холм…

Полковник И.Е. Ефремов. Источник: https://upload.wikimedia.org

И тут из дыма сражения, с развернутыми знаменами, стройными рядами во фланг тяжелых кирасир врезался стоявший неподалеку лейб-гвардии Казачий полк. В жестокой сече казаки, проявляя чудеса храбрости и удали, смогли разметать значительно числом превосходивших их французов. Тяжелые кирасиры отступили перед казаками полковника Ивана Ефремовича Ефремова. Полк был пожалован георгиевскими знаменами, серебряными трубами, все его чины награждены. Казаки по желанию императора более не отходили от него, сопровождая везде. И с этого момента верности и мужества началась история императорского казачьего конвоя.

Конвой его величества

Конвоирование монарха как первого лица государство, естественно, было важнейшей задачей для любого государства, Россия тут не была исключением. Еще задолго до наполеоновских войн, при Екатерине II были созданы первые наметки её личного конвоя. Тогда он назывался Гусарско-казачий эскадрон, и в его составе было три казачьих линейных эскадрона. У Павла I казачьего конвоя не было, но некоторые казаки при нём всё-таки находились. Время шло, и к маю 1811 года личную охрану императора Александра стала составлять лейб-гвардии Черноморская казачья сотня. Но сотни, судя по Лейпцигской битве, было явно недостаточно ни для охраны в мирное, ни тем более в военное время.

Лейб-казаки. Источник: https://forma-odezhda.ru

Поэтому Битва народов де факто и стала отправной точкой, от которой можно отсчитывать годы службы казачьего конвоя. Черноморская сотня, а затем и весь Лейб-гвардии Казачий полк сопровождали императора Александра I в ходе всех его передвижений во время Заграничного похода Русской армии. Тем не менее после окончания военных походов Александр I стал уделять личной безопасности меньше внимания.

И только в 1828 году при Николае I появляется полноценный: «Конвой Его Императорского Величества», созданный специально для охраны членов императорской семьи.

Горцы в конвое

Костяк конвоя составляли Терские и Кубанские казачьи сотни. Но с 1828 года в состав конвоя включается очень специфическая часть: лейб-гвардии Кавказко-Горский полуэскадрон, под командованием полковника Султана Азамат-Гирея, наследника крымских ханов.

Горец конвоя в традиционной одежде. Источник: https://forma-odezhda.ru

Горцы очень гордились столь почетной службой и относились к ней с большим рвением. Среди них присутствовали представители самых богатых и знатных родов Северного Кавказа и Закавказья. Со временем среди горцев были представлены почти все народы Кавказа: лезгины, грузины, чеченцы, кумыки, кабардинцы, азербайджанцы и другие. Конечно, эта часть конвоя играла особую роль. В ходе непрекращающейся войны на Кавказе горцы, сыновья знатных родов, стали своего рода гарантией верности русскому царю. В то же время их вид очень страшил иностранных послов и представителей делегаций, одновременно это демонстрировало могущество русского царя, который смог подчинить себе гордых жителей Кавказа.

Образцы формы конвоя. Источник: https://forma-odezhda.ru

Горцы одевались в свои национальные костюмы, вооружались по традиции кинжалом и шашкой, брали с собой лук и стрелы, а некоторые даже щеголяли в сверкающих серебром кольчугах и шлемах с бармицей.

Горцы конвоя. Источник: https://www.chitalnya.ru

Шефом горской части конвоя стал могущественный шеф жандармов и глава знаменитого Третьего отделения тайной канцелярии императора А. Х. Бенкендорф. Он лично разработал правила службы для горцев и не велел чинить им препятствия по вере и службе. В частности, он писал:

«Не давать свинины и ветчины. Строго запретить насмешки дворян и стараться подружить горцев с ними. Не запрещать умываться по обычаю несколько раз в день. Эффендию разрешить посещать горцев, когда он пожелает, даже в классах. Наблюдать, чтобы во время молитвы горцев дворяне им не мешали. Наблюдать, чтобы не только учителя, но и дворяне насчет веры горцев ничего худого не говорили и не советовали переменять её» .

А в 1860-м году в состав конвоя был включен сын самого имама Шамиля, за что сам Шамиль горячо благодарил Императора.

Терцы и кубанцы

Горцы украшали конвой своей экзотичностью, но, как мы уже указывали, основным костяком стали казаки кубанских и терских сотен. Именно на их плечи легла основная караульная и сопроводительная служба. Из них же составлялись и так называемые «личники» – личные телохранители членов царской фамилии. Вероятно, самым известным из них стал кубанский казак Тимофей Ксенофонтович Ящик, камер-казак вдовствующей императрицы Марии Федоровны (впрочем, его историю мы расскажем отдельно).

Казаки конвоя. Источник: https://forma-odezhda.ru

Камер-казаки присутствовали на всех приемах и дежурили у покоев императора. Неотступно сопровождали его при прогулках, приемах и во время встреч. Они научились быть незаметными, но в то же время яркими и производящими должное впечатление охранниками.

Источник: https://forma-odezhda.ru

Ко времени правления Александра II назрели необходимые изменения в регламенте службы императорского конвоя. Ситуация в стране осложнилась, многие революционно настроенные сообщества и кружки питали идеи об убийстве царя, несмотря даже на то, что он отменил крепостное право и провел ряд либеральных реформ. Последовательно с годами охрана императора усиливалась. Тем не менее смерть от бомбы всё же настигла его, причем все казаки, сопровождавшие императора, были ранены, а один из них – Александр Малеичев – смертельно. Ранило и проходившего мимо мальчика-мастерового. Государь остался цел, но вместо того, чтобы скорее уехать, приказал кучеру остановиться. Народ уже схватил бомбиста Рысакова. Александр подошел к раненому мальчику, и тут второй метальщик (Гриневицкий) бросил ему под ноги свою бомбу...

Регламент и форма конвоя

С 60-х годов XIX века и трагической смерти Александра II и начал складываться новый, более суровый и практичный регламент службы казачьего императорского конвоя.

Образцы формы и холодного оружия конвоя. Источник: https://forma-odezhda.ru

Попасть в конвой стало очень непросто, выбирались лучшие казаки из станиц, совет стариков и атаманы утверждали каждую кандидатуру, а любой проступок навлекал позор сразу на всю станицу и из нее набор прекращался. Впрочем, о таких случаях информации нет.

Казаки заступают в караул. Источник: https://forma-odezhda.ru

В конвой брали казаков «гвардейского роста» от 180 см, причем казак должен был быть не только сильным, но и умным, сообразительным, легко устанавливающим отношения с сослуживцами, ведь в конвое был особый воинский коллектив. Службу несли по 3 года, посменно: сначала на службе, потом на «льготах», т.е. в своих станицах.

Казаки в полевой форме. Источник: https://forma-odezhda.ru

Кони отбирались гнедые, кабардинской породы, а для офицеров и трубачей светло-серые арабские, линейные кони тоже могли быть арабскими.

Источник: https://forma-odezhda.ru

Стоит, пожалуй, упомянуть о том, что во время Русско-турецкой войны 1877-1878 годов казаки конвоя впервые воевали в составе Терского отряда. И весьма успешно. Отличились под Ловчей и получили знаки отличия на шапки: кубанцы – с надписью «За отличие в турецкую войну 1877-1878 годов», а терцы – «За Ловчу 22 августа 1877 года». С тех пор и до роспуска полка в 1917 году медные ленточки с этими словами красовались на папахах конвоя.

Форма у казаков конвоя была очень красивая и запоминающаяся: алые черкески, расшитые золотым и серебряным галуном, белые бешметы и черные папахи с красным верхом, тоже обшитые галуном. Конское седло и чепрак изготовлялись лучшими мастерами и были в цвет основной формы.

Расцвет и закат конвоя

При Александре III установился тот образ конвоя и тот регламент службы, который не менялся до 1917 года. Суровый император своим решением расформировал все горские эскадроны, оставив только терцев и кубанцев. Теперь они сопровождали неотступно всех членов императорской фамилии включая великих князей.

Встреча царской семьи. Источник: https://forma-odezhda.ru

Охрана и почетные обязанности тем не менее не значили, что казаки конвоя были церемониальными войсками. В годы Первой мировой войны сотни менялись местами постоянно, убывая на фронт. За это время казаки конвоя получили 147 Георгиевских крестов, некоторые – по два, три или четыре раза.

Цесаревич Алексей в форме конвоя. Источник: https://forma-odezhda.ru

Николай II был шефом своего конвоя и очень трепетно относился к его нуждам, следил за потребностями и всячески помогал казакам. Он часто любил появляться в форме конвоя вместе с наследником – цесаревичем Алексеем, которому пошили алую черкеску и остальную форму конвоя.

Император Николай II в форме конвоя. Источник: https://forma-odezhda.ru

Перед Февральской революцией казаки конвоя несли службу двумя сотнями в ставке, в Могилёве, и двумя – в Царском селе. В тот злополучный день, когда произошли события, навсегда изменившие Россию, когда царь подписывал отречение, а затем был лишен свободы, верных казаков не было рядом. Кто знает, могла ли пойти история совсем по-другому, если бы они были при нем. Так или иначе, императорский конвой в эти сложные для страны годы был сначала объявлен конвоем новоиспеченных верховных главнокомандующих, а затем и вовсе расформирован. Верные казаки стали не нужны новой власти.

Источник: https://forma-odezhda.ru

Об этих событиях написал один из казачьих офицеров – подъесаул Елисеев, бывший в командировке с фронта в Екатеринодаре. Он вспоминал:

«Мы с братьями идем по Красной улице. Издали видна длинная колонна конных казаков. Гуляющая публика остановилась и ждет ее. Ждем и мы. Узнаем, что идет Конвой Государя... Их две сотни, казаков. Все одеты однообразно в черкески защитного цвета с кручеными желтыми гвардейскими жгутами на них вместо погон. Красные бешметы, обшитые желтой тесьмой, и в крупных черных папахах с красными верхами. Под всеми, словно на подбор, темно-гнедые кабардинские кони с черными гривами и хвостами. У всех – холодное оружие в серебре. Офицеры одеты особенно щегольски. Под ними нарядные лошади. Седельная сбруя в кавказском серебре. Два императорских штандарта с двуглавыми орлами на древках поверх черных чехлов парили над строем конвойцев и говорили всем, что это идет «особенная строевая часть».

Царская семья и конвой. Источник: https://printerest.ru

«Сотни шли спокойным шагом в колонне по шести, абсолютно молчаливо, и своим нарядным видом так загипнотизировали публику, что она молча, сосредоточенно и торжественно смотрела на казачий конный строй как на сказочное видение, которое она встречает впервые в своей жизни и которое уже не повторится никогда...».

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